La Fédération des travailleurs de la Saskatchewan demande plus de mesures

La Fédération des travailleurs de la Saskatchewan, une association qui regroupe 37 syndicats et qui représente 100 000 travailleurs, selon son site Internet, signe une lettre demandant au gouvernement d’agir afin de protéger les ouvriers et employés de la Saskatchewan.

La lettre, publiée lundi, presse le gouvernement à prendre des mesures immédiates pour arrêter la propagation du COVID-19 dans la province , après que la Saskatchewan ait enregistré un record d’infections pour une journée, avec 308 cas et dépassé le cap des 5000 cas d’infections depuis le début de la crise.

Au cours des dernières semaines, le nombre de cas actifs de COVID-19 a augmenté rapidement et notre système de santé est au maximum de sa capacité , avertit la présidente de la Fédération, Lori Johb.

La présidente met en garde le gouvernement contre les effets d’un système de la santé saturé par la gestion d’une crise de la COVID-19, une situation qui pourrait avoir des conséquences, explique-t-elle.

Les travailleurs de la santé de nos hôpitaux et établissements de soins de longue durée se sentent fatigués et surchargés de travail. […] Il est temps que le gouvernement écoute les conseils des professionnels de la santé et des travailleurs œuvrant aux premières lignes de la crise , dit la présidente Lori Johb.

Pour prévenir cette situation, explique Lori John, le port du masque doit être obligatoire à l'échelle de la province et les autorités de la santé doivent revoir les capacités de dépistage de la COVID-19 à la hausse. Elle suggère également au gouvernement d’envisager de réduire les chirurgies et interventions jugées non urgentes afin de désengorger le système de santé.

La présidente de la Fédération des travailleurs de la Saskatchewan, Lori Johb Photo : Radio-Canada

La Fédération des travailleurs de la Saskatchewan propose également de réduire le nombre d'élèves par classe et de suspendre les activités parascolaires tout en obligeant le port du masque pour tous les élèves de la province.

Le gouvernement provincial doit agir immédiatement pour contrôler la propagation du virus et s'assurer que tous les travailleurs de première ligne sont en sécurité , signale-t-elle dans la lettre qui interpelle le gouvernement de Scott Moe, en rappelant que d’autres provinces ont tardé à agir et font maintenant face à une gestion pénible de la crise.

Des mesures, mais avec une approche ciblée

Le gouvernement doit agir, mais avec une approche ciblée, disent plutôt les organismes économiques de la province. Dans une lettre signée au nom de 34 organisations et chambres de commerce de la province, les dirigeants préviennent qu’un retour à un confinement à la grandeur de la province serait catastrophique pour les emplois de la Saskatchewan .

La lettre, une initiative de l’Association des établissements hôteliers de la Saskatchewan et qui dit représenter des dizaines de milliers d'employeurs et d’employés dans la province, précise appuyer la démarche de prévention du gouvernement de Scott Moe, à condition de privilégier une approche ciblée qui devrait viser les zones à risque et les points chauds. La lettre dit approuver le port du masque, rendu obligatoire dans les lieux publics des municipalités de plus de 5000 habitants.

Le président et directeur général de la Chambre de commerce de la Saskatchewan Steve McLellan, est l'un des signataires de la lettre demandant au gouvernement une approche ciblée de la gestion de la COVID-19 (Archives). Photo : Radio-Canada

Selon la lettre, un retour à un confinement mettrait à risque la survie immédiate des entreprises de la Saskatchewan , même en comptant sur une nouvelle et intensive intervention du gouvernement. Les dommages sanitaires, sociétaux et économiques auraient des effets durables et irréversibles sur la province, écrit le président et directeur général de l'Association des établissements hôteliers de la Saskatchewan, Jim Bence.

La lettre fait un appel à tous, en demandant aux citoyens de respecter les mesures en place, tout en demandant, à la veille du temps des Fêtes, de soutenir les entreprises locales.