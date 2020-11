Les décorations de Noël seront permises dans les édifices du CIUSSS de l'Estrie-CHUS

Cette décision arrive quelques semaines après que le CIUSSS de l'Estrie-CHUS eut envoyé une note interne, qui proscrivait toutes les décorations accessibles aux usagers des hôpitaux, des CHSLD et des édifices administratifs sur son territoire.

Pour justifier cette décision, les autorités de santé avaient indiqué qu'en temps de pandémie, il pourrait être difficile de désinfecter sapins et autres ornements. Seules les décorations installées au plafond, hors de la portée des usagers, auraient été permises.

Finalement, le CIUSSS de l'Estrie-CHUS a indiqué, lundi, que les décorations doivent être positionnées de manière à respecter les directives de sécurité et de prévention et contrôle des infections .

Elles doivent permettre aux équipes d’hygiène et salubrité d’avoir accès à toutes les surfaces à nettoyer dans une pièce. Des décorations installées en hauteur et qui ne nécessitent pas de désinfection et ne limitent pas la circulation sont donc à privilégier , poursuit-on.

Le sapin de Noël aura lui aussi sa place dans les installations du CIUSSS de l'Estrie-CHUS. Le positionnement d’un sapin ne devrait pas restreindre l’accès aux autres surfaces de la pièce qui doivent être désinfectées , mentionne-t-on dans le communiqué.

Préoccupations liées à la santé mentale

De nombreux citoyens avaient dénoncé cette décision, craignant qu'elle nuise à la santé mentale des résidents alors que cette dernière est déjà mise à rude épreuve par la pandémie.

Beaucoup de villes, dont celle de Sherbrooke, ont d'ailleurs fait entendre la possibilité d'installer leurs décorations plus tôt cette année pour combattre la morosité de novembre.