Le Comité logement Rimouski-Neigette déçu de la mise à jour économique de Québec

Le Comité logement Rimouski-Neigette ainsi qu’une quarantaine de manifestants se sont rassemblés lundi devant les bureaux du député péquiste et porte-parole en matière d’habitation, Harold LeBel, pour démontrer leur mécontentement devant la mise à jour économique de Québec.

Le Comité logement Rimouski-Neigette se dit déçu qu’aucun investissement n’a été ajouté par Québec, dans le cadre de sa mise à jour économique jeudi dernier, afin de répondre aux besoins en matière de logements sociaux.

On s’attendait à ce qu’une somme remarquable soit réinvestie pour les projets pris dans la machine actuellement. On est encore à plus de 12 000 unités qui sont prises dans la machine , mentionne la coordonnatrice du Groupe de Ressources techniques à Rimouski, Nancy Belleau.

Ça fait 10 ans que nos projets, chaque année, sont plus difficiles à réaliser. On est rendu à un stage où ils ne sont plus réalisables du tout. Nancy Belleau, coordonnatrice du Groupe de Ressources techniques à Rimouski

Les projets approuvés risquent de voir le jour dans les quatre à cinq prochaines années, selon la coordonnatrice.

Le chantier et les besoins sont immenses, mais on n’a pas d’argent , ajoute-t-elle.

Nancy Belleau est coordonnatrice du Groupe Ressources Techniques à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Besoins criants au Bas-Saint-Laurent

Nancy Belleau spécifie que les besoins en matière de logement social sont criants à l’échelle du Québec, mais que le Bas-Saint-Laurent voit une grande majorité de sa population vieillir.

Vous savez, une personne âgée sur deux gagne un faible revenu, souligne Mme Belleau.

Le Comité logement Rimouski-Neigette souhaite désormais voir la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, défendre le logement social en vue du prochain budget provincial.