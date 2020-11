L’agence d’évaluation d’impact du Canada, dont le rapport est la prochaine étape importante dans la réalisation du projet Laurentia, conclut que le terminal de conteneurs que souhaite construire le Port de Québec à la baie de Beauport aurait des impacts environnementaux importants et difficiles à mitiger sur plusieurs aspects.

Le rapport provisoire publié lundi après-midi dresse une liste assez longue d’effets environnementaux négatifs importants liés à la construction d’un nouveau quai de 610 mètres par le Port de Québec.

Les impacts sur l’habitat de reproduction du bar rayé figurent au haut de la liste des impacts négatifs du projet.

Le projet risque de détruire une frayère de bar rayé, [...] des aires d’alimentation et de déplacement pour l’esturgeon jaune et l’esturgeon noir et une aire de rassemblement pour la reproduction de l’alose savoureuse , peut-on lire dans le rapport.

Il serait extrêmement difficile d’identifier des projets de compensation qui permettraient de contrebalancer ces pertes , selon Pêches et Océans Canada.

L’Agence anticipe aussi des effets non négligeables sur la qualité de l’air et la santé humaine dans un secteur décrit comme déjà préalablement saturé en contaminants atmosphériques .

Liste des impacts environnementaux Effets sur la qualité de l’air liés aux émissions de contaminants atmosphériques

Effets transfrontaliers liés aux gaz à effet de serre

Pertes ou modifications de milieux humides

Effets et perturbations pour plusieurs espèces de poissons et d’oiseaux

Effets sur la santé humaine liés aux émissions, au bruit et à la lumière

Effets sur l’utilisation des terres et des ressources par les Premières Nations

Effets sur les activités récréatives, comme la pêche et le kitesurf

Effets sur le patrimoine avec la modification du paysage

Mesures d'atténuation

Les auteurs du rapport mentionnent que le Port de Québec a proposé plusieurs mesures d’atténuation de ces effets négatifs. Cependant, l’ensemble de ces mesures ne permettraient pas d’atténuer suffisamment les effets potentiels du projet pour rendre les effets résiduels non importants , concluent-ils néanmoins.

L’Agence d’impact du Canada se contente de dresser la liste des problèmes environnementaux qu’engendrerait la réalisation du projet Laurentia et ne fait pas de recommandation claire au gouvernement Trudeau.

La décision finale appartient au ministre de l’Environnement du Canada qui aura la tâche de déterminer si l’ensemble des effets négatifs sur l’environnement sont justifiables dans les circonstances . Si sa décision penche en ce sens, le ministre peut également décider d’inclure plusieurs conditions à la réalisation du terminal de conteneurs et ces conditions devront obligatoirement être respectées par le promoteur.

