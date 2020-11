Un travailleur gravement blessé après une chute dans un immeuble en construction

Selon Alexandre Lajoie, porte-parole du Service de protection contre l'incendie de Québec (SPCIQ), la vie de l'homme est en danger.

La nacelle élévatrice a été utilisée pour libérer le travailleur de sa fâcheuse position. Il a ensuite été transporté vers un centre hospitalier.

Les pompiers de l’équipe de sauvetage technique GRIMP ont aussi été appelés sur place.

Les ambulanciers paramédicaux étaient prêts à intervenir. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Les policiers confirment que l’appel a été effectué vers 11 h 30. La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a été informée de l'accident et mènera une enquête pour tenter de déterminer la cause de la chute de ce travailleur.

L'immeuble en construction fait environ 10 étages. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

L'immeuble où est survenu l'accident de travail est un futur site de condos locatifs d'environ dix étages.