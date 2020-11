COVID-19 : l’Outaouais franchit le cap des 3000 cas, moins d'hospitalisations à Ottawa

L’Outaouais a franchi le cap des 3000 cas de contamination de COVID-19 la fin de semaine dernière. La région d'Ottawa et de Gatineau déplore deux décès des suites de la maladie.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais fait état lundi d’un bilan de 3062 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

La région enregistre 58 nouveaux cas de COVID-19.

Par ailleurs, une personne de plus est décédée de la COVID-19 en Outaouais, ont précisé les autorités de santé publique. Selon les informations du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais, il s’agit d’un résident des Résidences de la Gappe à Gatineau, aux ressources intermédiaires de l’établissement (phase 2).

Depuis le printemps dernier, le coronavirus a fait 65 morts selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais.

Pour l’ensemble du Québec, la situation demeure préoccupante alors que la province enregistre 1218 nouveaux cas de COVID-19, lundi, et 25 décès supplémentaires liés à la maladie.

Ces nouvelles infections portent à 125 072 le nombre total de cas confirmés au Québec depuis le début de la pandémie, à la fin de février dernier.

De l’autre côté de la rivière, à Ottawa, la santé publique a enregistré 51 nouveaux cas de COVID-19 et 1 décès de plus lundi, tandis que le nombre de patients hospitalisés et le taux de tests positifs ont tous deux chuté. Ce sont autant de signes encourageants qui pourraient aider la région à éviter un nouveau confinement.

Au total, 46 personnes sont hospitalisées, dont 6 sont aux soins intensifs.

Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ) a enregistré 7957 cas d’infection au coronavirus sur son territoire depuis février. Depuis le début de la pandémie, 359 personnes en sont décédées.

Environ 60 % des nouveaux cas affectent des personnes de moins de 40 ans.

En Ontario, le nombre de nouveaux cas de coronavirus frôle la barre des 1500, lundi pour un total de 95 496 cas. Le bilan des morts est de 3371 avec les 10 décès supplémentaires annoncés lundi.