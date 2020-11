La COVID-19 amplifie le recours aux banques alimentaires à Toronto

Ces services d’accès à la nourriture ont reçu près d'un million de visites entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020.

À titre d’exemples, la fréquentation en juin et en août a augmenté respectivement de 22 % et de 51 % par rapport aux mêmes mois l'année dernière, d’après le rapport intitulé Who's Hungry - Beyond COVID-19: Building a Future without Poverty [Qui a faim - Après la COVID-19 : Construire un futur sans pauvreté, traduction libre].

La hausse de l'insécurité alimentaire dans la ville n'est pas seulement un problème lié à la COVID-19, y est-il indiqué.

Des volontaires de la banque alimentaire Daily Bread préparent une distribution de nourriture en août en pleine pandémie de COVID-19. Photo : CBC/Evan Mitsui

Les banques alimentaires Daily Bread et North York Harvest, coauteures du rapport, affirment que la pandémie a exacerbé la précarité de la situation financière de nombreuses personnes à Toronto, ce qui a conduit l'utilisation des banques alimentaires dans la métropole à un niveau record.

Une action gouvernementale supplémentaire est nécessaire pour éviter que l'utilisation des banques alimentaires pendant la COVID-19 ne devienne une autre crise à long terme , déclarent-elles dans un communiqué de presse.

Même avant la fermeture du gouvernement en mars, une forte augmentation des visites aux banques alimentaires avait été enregistrée.

5 % de fréquentation en plus avant la pandémie dans la région du Grand Toronto

Le rapport prédit que les visites aux banques alimentaires de la Ville-Reine vont battre des records cette année.

Bien que nous ayons vu les files d'attente augmenter, nous savons que l'insécurité alimentaire n'est pas seulement un problème lié à la COVID-19 , lit-on dans le rapport.

En fait, avant même que les effets de la pandémie ne se fassent sentir, les visites des banques alimentaires à Toronto étaient revenues au même niveau que le sommet qui avait suivi la crise financière de 2008-2009.

Avant la COVID-19, l'utilisation des banques alimentaires avait augmenté de 5 % dans la région du Grand Toronto au cours du dernier exercice, selon le rapport.

Les répondants sautent des repas pour payer le loyer et les factures

Selon le rapport, les répondants au sondage avaient un revenu médian ajusté de 892 $, ce qui ne représente que la moitié de la mesure du panier de consommation (MPC), le seuil de pauvreté officiel du Canada.

Les Canadiens ne sont pas pauvres simplement parce qu'ils sont tombés entre les mailles du filet. Au lieu de cela, notre système de sécurité du revenu fixe un plancher bas.

L'enquête souligne également que pour de nombreux ménages, l'insécurité alimentaire est due en partie au fait d'avoir à payer pour d'autres biens de première nécessité, ce qui correspond aux conclusions de l'année dernière.

Deux tiers (67 %) de ceux qui ont répondu à l'enquête déclarent avoir sauté un repas pour payer d'autres nécessités.

Selon le rapport annuel de la banque alimentaire Daily Bread, les visites aux banques alimentaires de Toronto ont augmenté de 51 % en août par rapport à la même période l'an dernier. Photo : CBC/Evan Mitsui

Plus de la moitié disent avoir dû sauter un repas pour payer le loyer, tandis que d'autres ont sauté des repas pour payer les frais de transport ou de téléphonie et Internet.

Le rapport note que la stratégie la plus couramment utilisée consiste à avoir recours à l'endettement, qu'il s'agisse de prêts sur carte de crédit ou d'emprunts auprès de la famille et des amis.

Même après avoir visité une banque alimentaire, qui fournit généralement environ trois jours de nourriture, 85 % des répondants ont déclaré qu'ils n'avaient pas toujours assez à manger. En conséquence, 43 % ont eu faim au moins une fois par semaine.

En octobre, la banque alimentaire Daily Bread était aux prises avec une demande excessive. Elle a vu une augmentation du nombre de clients de plus de 200 %, passant de 10 000 à la même période l'an dernier à 25 000 cette année.

Le rapport appelle le gouvernement fédéral à prendre des mesures supplémentaires pour soutenir les ménages en situation d'insécurité alimentaire.

Les réponses politiques d'urgence à la COVID-19, comme la Prestation canadienne d’urgence (PCU), ont aidé à empêcher des milliers de Canadiens de sombrer dans la pauvreté, mais la grande pauvreté était déjà la réalité de la grande majorité des clients des banques alimentaires , lit-on.

Les inégalités que la crise a mises en évidence ont des racines profondes qui vont bien au-delà de la crise actuelle. Rapport Who's Hungry 2020

Le gouvernement provincial est également sommé d'aider à prévenir les expulsions résidentielles et de fournir un allégement immédiat et à long terme des loyers. Le rapport demande également une augmentation des logements abordables et des prestations de santé pour les communautés à faible revenu, ainsi qu'une augmentation du salaire minimum.

Le nombre de clients de la banque alimentaire a augmenté de plus de 200 %, passant de 10 000 à la même période l'an dernier à 25 000 cette année. Photo : CBC/Evan Mitsui

Daily Bread interroge les banques alimentaires chaque année pour suivre les tendances et cette année, elle s'est associée à North York Harvest.

Son enquête annuelle devait être menée du début mars à la fin avril dans 47 succursales de Daily Bread et des banques alimentaires des agences membres de North York Harvest.

Les banques alimentaires ont extrait des informations d'une base de données appelée Link2Feed pour suivre le nombre de visites. Mais, avec le début de la crise sanitaire, la collecte de données a été interrompue à la mi-mars.

Les résultats de l'enquête ne reflètent que les sondages complétés entre le 2 mars et le 13 mars 2020. Au total, 397 sondages ont été recueillis auprès de 21 agences et 387 ont été jugés suffisamment complets pour être inclus dans l'analyse.