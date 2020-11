75 nouveaux cas et 4 décès dans la Capitale-Nationale

Après trois bilans consécutifs avec plus de 100 nouveaux cas, la Capitale-Nationale enregistre une baisse notable avec 75 nouvelles infections confirmées dans les dernières 24 heures.

En Chaudière-Appalaches, le nombre de nouveaux cas s’élève à 57.

Avec un total de six nouveaux décès rapportés dans les deux régions, ce sont près du quart des décès provinciaux qui sont survenus, une fois de plus, dans la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches.

À l'échelle du Québec, le bilan de la pandémie demeure inquiétant avec 1218 nouveaux cas de COVID-19 et 25 décès supplémentaires liés à la maladie.

