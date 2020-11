Plusieurs voitures vandalisées dans le stationnement d’un hôtel à Moncton

Dans la nuit de samedi à dimanche, six voitures ont subi des dommages après le passage d’un malfaiteur dans le stationnement du Château Moncton, un hôtel situé au centre-ville.

Les fenêtres des véhicules ont été fracassées et des objets ont été volés selon la GRC.

On a six autos qui ont eu des impacts et c'est encore sous enquête , souligne la sergente d'état-major Patricia Lévesque.

Le Château Moncton est un hôtel au centre-ville. Photo : Radio-Canada / Ian Bonnell

Selon Mme Lévesque, d'autres cas de vols ont été signalés au cours des derniers mois dans des hôtels et d'autres entreprises de la région.

Elle ajoute que si les voleurs s'intéressent surtout aux voitures déverrouillées, il est de plus en plus fréquent que la police observe des cas de vols où les voitures sont endommagées.

Des objets ont été volés dans certaines voitures. Photo : Gracieuseté

Selon l’Association des hôteliers du Grand Moncton, ce genre de situation se produit plus fréquemment à ce temps-ci de l’année, lorsque les visiteurs sont plus nombreux à magasiner dans la région.

La porte-parole de Moncton Centre-ville, Anne Poirier-Basque, abonde en ce sens. Elle croit que la GRCGendarmerie royale du Canada devrait assurer une plus grande présence policière au centre-ville.

Sgt Lévesque souligne que les patrouilles sont nombreuses le soir au centre-ville et demande la collaboration du public pour signaler les infractions.

Des organismes demandent une plus grande présence policière au centre-ville. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

Importance de verrouiller ses portières

La GRCGendarmerie royale du Canada a quand même entrepris une campagne de sensibilisation qui vise les clients des hôtels du centre-ville pour qu’ils ne laissent pas leurs emplettes dans leur voiture.

On est toujours en train de dire aux gens de barrer leur véhicule, fsoyez sûr que les items qui sont dans le véhicule ne sont pas à vue. D'habitude, c'est des crimes d'opportunité , rappelle Sgt Lévesque.

La GRC demande à la population de verrouiller les portières de leur voiture. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

La direction du Château Moncton a indiqué qu’elle préfère ne pas commenter.

Avec les informations de Jean-Philippe Hughes