Le gouvernement du Québec se dote d'une enveloppe de 6,7 milliards de dollars, sur cinq ans, pour mettre en oeuvre diverses politiques visant à « verdir » l'économie québécoise et à réduire les émissions polluantes.

On ne va pas dans la bonne direction , a lancé, tout de go, le premier ministre, en affirmant que le Québec avait raté son objectif climatique pour cette année, soit de réduire de 20 %, par rapport à l'année 1990, ses émissions de gaz à effet de serre (GES) pour la fin de l'année 2020.

De fait, a-t-il ajouté, entre 2015 et 2017, les émissions de GES ont augmenté .

Cela n'empêche pas le premier ministre de marteler que le Québec atteindra bel et bien son objectif pour 2030, c'est-à-dire une diminution de 37,5 % de ses émissions polluantes par rapport à 2009, l'année de référence.

Pour y parvenir, le gouvernement Legault mise largement sur l'électrification des transports, un secteur de l'économie qui est responsable de plus de 43 % des émissions polluantes de la province, et à laquelle il consacrera plus de la moitié des sommes prévues dans son plan économique vert, soit 3,6 milliards.

Un peu plus de 1,3 milliard sera ainsi réservé pour les voitures électriques, soit les incitatifs financiers pour acheter ce genre de véhicules, ainsi que l'installation de bornes de recharge un peu partout au Québec.

Environ 1 milliard de dollars ira à l'électrification des autobus scolaires, urbains et interurbains, ainsi qu'à d'autres modes de transport, dont les taxis.

Enfin, 1,3 milliard sera versé pour divers programmes liés au transport collectif. Ce montant, affirme Québec, s'ajoute aux 15 milliards déjà prévus pour les services de transport en commun dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2020-2030.

Plus de détails suivront.