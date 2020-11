Le Parti vert de l'Ontario recrute l'ancienne commissaire à l'environnement

L'avocate de formation a en plus été élue chef adjointe du Parti vert de l'Ontario.

Dianne Saxe a été commissaire à l'environnement de l'Ontario de 2015 à 2019, jusqu'à ce que Doug Ford élimine son rôle. En tout, elle a publié 17 rapports sur l'environnement, l'énergie et le climat. Dans son dernier rapport, elle avait notamment blâmé le gouvernement Ford pour l'élimination de programmes d’économie d’énergie.

Diane Saxe a déposé le 27 mars 2019 son dernier rapport en tant que commissaire à l'environnement de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Matéo Garcia-tremblay

J'aurais préféré demeurer non partisane, mais je ne peux plus rester à l'écart. Avec d'autres personnes partout en Ontario, je me présente pour me battre pour un avenir plus propre, plus sûr et plus sain , a-t-elle déclaré par voie de communiqué.

Le mandat de Doug Ford a été marqué par une attaque incessante contre l’environnement. Dianne Saxe, nouvelle chef adjointe du Parti vert

Depuis que son poste de commissaire à l'environnement a été aboli par le gouvernement Ford, Dianne Saxe pratique le droit à Toronto et préside le comité consultatif sur le climat de la Ville de Toronto.

Le député vert Mike Schreiner. Photo : Radio-Canada

La décision [de Dianne Saxe] de se présenter comme candidate verte reflète l’efficacité de notre parti depuis l’obtention de notre premier siège à Queen’s Park , a pour sa part indiqué le seul député vert à l'Assemblée législative, Mike Schreiner.

Le Parti vert de l'Ontario a l'intention de présenter des candidats dans toutes les circonscriptions de la province en 2022.