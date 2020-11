Principe de Joyce :  les Atikamekw réclament des services de santé équitables

Le Conseil des Atikamekw de Manawan et le Conseil de la Nation Atikamekw ont déposé lundi un mémoire auprès des gouvernements fédéral et provincial qui vise « à faire valoir les droits des Autochtones au Québec et au Canada en matière de santé et de services sociaux». Il s'agit d'un document qui définit le « Principe de Joyce », en référence à Joyce Echaquan morte le 28 septembre à l'Hôpital de Joliette dans des circonstances troublantes.