Commémorations virtuelles pour le 135e anniversaire de la mort de Louis Riel

L’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba (UNMSJM) et la Fédération des métisses du Manitoba (MMF) publieront des vidéos lundi, le 16 novembre marquant le 135e anniversaire de la mort de Louis Riel.

Louis Riel a été pendu en 1885 à la suite d'un procès controversé pour haute trahison. Il avait mené la résistance des Métis de la rivière Rouge de 1869 à 1870 et, 15 ans plus tard, à Batoche.

L’ UNMSJMUnion nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba , en partenariat avec le Théâtre Cercle Molière, publiera une vidéo à 13h pour la Commémoration des tombes. Elle sera accessible sur le site Internet  (Nouvelle fenêtre) , sur YouTube et sur la page Facebook de l' UNMSJMUnion nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba .

La présidente de l’ UNMSJMUnion nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba , Paulette Duguay, indique qu’il y aura plusieurs témoignages dans cette vidéo.

Des militants pour les droits métis se sont rencontrés au cimetière de Saint-Boniface près de la tombe de Louis Riel, la semaine dernière, pour préenregistrer certaines parties de la commémoration. Les témoignages seront ajoutés à la présentation vidéo de lundi.

Je vais aussi faire la lecture d’un texte qui a été publié dans les journaux au lendemain des funérailles de Louis Riel, en décembre 1885. Paulette Duguay, présidente de l’ UNMSJM Union nationale métisse Saint-Joseph

Dans son affiche promotionnelle pour la commémoration, l’ UNMSJMUnion nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba met de l’avant une citation célèbre de Louis Riel : Je suis plus convaincu chaque jour que, sans une seule exception, j’ai bien fait. Et j’ai toujours cru que, comme j’ai agi honnêtement, le moment viendra où les Canadiens le verront et le reconnaîtront.

Ni l’ UNMSJMUnion nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba ni la MMFFédération des Métis du Manitoba ne commenteront la question de la demande à Ottawa de faire innocenter Louis Riel durant leurs cérémonies.

Célébration gâchée par la pandémie

Cette année, en raison de la pandémie, les cérémonies de la MMFFédération des Métis du Manitoba n'auront pas lieu près de la tombe de Louis Riel.

Le vice-président de la région Winnipeg de la MMFFédération des Métis du Manitoba , André Carrière, admet que c’est une célébration gâchée par la pandémie. C’est la première fois en 135 ans qu’on ne se rencontre pas pour offrir des prières à Louis Riel , dit-il.

La MMFFédération des Métis du Manitoba diffusera en direct, à 11 h, une cérémonie sur son site Internet  (Nouvelle fenêtre) et sur le site du Ralliement national des Métis  (Nouvelle fenêtre) .

Différents parlementaires seront dans la vidéo. Il y aura des témoignages autochtones du gouvernement fédéral et du gouvernement métis , explique M. Carrière.

Toutes les années, on reconnaît que Louis Riel est le père fondateur du Manitoba. Il a fondé le Manitoba en 1869 et il a finalement été élu par son gouvernement provisoire. C’est très important de reconnaître que c’est le seul homme métis qui a pu faire rentrer la province dans le Canada , rappelle André Carrière.

On est très fier de Louis Riel. Il a donné sa vie pour les Métis et les citoyens du Manitoba. André Carrière, vice-président de la région Winnipeg de la Fédération des Métis du Manitoba

Pour sa part, le président sortant du Ralliement national des Métis, Clément Chartier, qui défend maintenant les intérêts des Métis de la Saskatchewan, écrit sur le site Internet du Ralliement : Le 16 novembre marque le jour le plus important dans notre calendrier. C’est ce jour que notre leader a été exécuté pour avoir défendu les droits des Métis.

Tout comme le père de Louis Riel, M. Chartier est né à Île-à-la-Crosse, dans le nord-ouest de la Saskatchewan. Il souligne que les Saskatchewanais ont une relation particulière avec Louis Riel.

C’est grâce aux efforts de Louis Riel et de ses patriotes qui ont sacrifié leurs vies pour les droits des Métis que nous continuons d’exister aujourd’hui , écrit Clément Chartier.

Avec des informations d'Abdoulaye Cissoko