Voici de quoi auront l'air les voitures du REM

Parmi les trois types de design proposés, les promoteurs du projet ont choisi, après une série de consultations populaire en 2018, le modèle Saint-Laurent dont les lignes épurées et modernes s’inspirent des haubans du nouveau pont Samuel-De Champlain. Ce modèle avait recueilli 42 % de la faveur populaire lors des consultations.

Les quatre voitures toutes neuves arrivées en octobre sont les premières à être livrées par le constructeur Alstom Canada qui doit en construire au total 212 pour desservir le REM.

Ces voitures de type Alstom Metropolis, construites en Inde, formeront des trains de quatre voitures aux heures de pointe et de deux voitures le reste du temps pour économiser de l’énergie.

Plus de 5000 de ces voitures de train sont actuellement en service dans le monde notamment à Paris, Shanghai, Sao Paulo, Dubaï ou Sydney, précise le constructeur dans un communiqué.

Les voitures qui ont une capacité maximale de 780 personnes, selon les documents de CDPQ Infra, seront dotées de 128 sièges et circuleront à une vitesse de 51 km/h.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Aperçu du design des voitures Saint-Laurent retenu par CDPQ Infra. Photo : Radio-Canada / CDPD Infra

On s’apprête à voir des trains rouler sur des rails dans les prochaines semaines. Charles Emond, président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec

Entièrement automatisées, elles n’auront besoin d’aucun opérateur à bord du train. Climatisées en été et chauffées en hiver, les voitures offriront aussi aux passagers un réseau Wifi accessible. Les baies vitrées surdimensionnées permettront également aux jeunes enfants de regarder dehors pendant le voyage.

Il sera possible bientôt de voir circuler les premiers trains du REM sur un tronçon de 3,5 km qui relie la station Brossard à la station Panama où des tests seront effectués pendant 13 mois.

L’alimentation des trains se fera par caténaire de 1500 volts, soit par un système de fils suspendus au-dessus des trains. Ce mode de transport électrique n’émettra aucun gaz à effet de serre (GES) et permettra de réduire 680 000 tonnes de GES sur 25 ans d’exploitation , promet CDPQ Infra.

Bien qu’elles aient fait leurs preuves dans plusieurs grandes villes du monde, les voitures Alstom Metropolis devront être capables d’affronter les rigueurs climatiques du Québec, notamment la neige, le verglas et les grands froids.

La voiture de Montréal a été spécifiquement adaptée pour le climat de Montréal, c’est-à-dire des étés chauds et humides et des hivers très froids. Extrait du communiqué de CDPQ Infra

Les voitures ont par conséquent été équipées de seuils de porte et des planchers chauffants, de coupleurs automatiques chauffés, d’équipements contre la glace et de pare-brise chauffants.

Pour ce qui est des 26 stations du réseau de 67 kilomètres qui formeront le futur REM, elles seront toutes accessibles aux personnes à mobilité réduite tout comme les voitures de train.

Le réseau dont les travaux ont commencé en avril 2018 doit être fonctionnel en 2022. Ce vaste chantier représente 34 000 emplois directs et indirects au Québec, 4 milliards de dollars de contenu local et à terme, 1000 emplois permanents, rappellent les promoteurs du projet.

Et c’est en plus de l’expertise qui est actuellement développée par des milliers d’ouvriers et d’ingénieurs québécois en participant à la construction d’un des plus importants projets de transport automatisé dans le monde , précise le président de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Charles Emond.

Imprévus et retards

L’arrivée des nouvelles voitures du REM vient mettre un baume sur des retards de plusieurs mois dans la réalisation du projet annoncés la semaine dernière par CDPQ Infra, principal maître d’œuvre du projet.

Selon la filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, la pandémie de COVID-19 ainsi qu’une explosion dans le tunnel Mont-Royal attribuée à des résidus d’explosifs laissés dans le tunnel au début des années 1900 ont entraîné plusieurs mois de retard sur l’échéancier des travaux.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   La mise en service du premier segment du REM est repoussée de plus d'un an. Photo : CDPQ Infra et bureau de projet du REM

En ce qui a trait à la crise sanitaire, elle a forcé un arrêt des chantiers de plusieurs semaines en plus d’obliger les promoteurs à mettre en place une série de mesures sanitaires qui ont ralenti la mobilité de la main-d’œuvre.

De sorte que la mise en service officielle des premiers tronçons initialement prévue pour 2021 aura finalement lieu en 2022.

Ces retards entraîneront par ailleurs des augmentations de coûts d’au moins 80 millions de dollars, selon la CDPQ. Le projet est présentement évalué à 6,3 milliards de dollars.