Les audiences de détermination de la peine de Bruce Randolph Van Horlick ont débuté lundi à Moncton.

L'homme de 70 ans d’Acadieville a subi un procès pour deux accusations de voies de fait provoquant des lésions corporelles sur deux infirmières, Natasha Poirier et Teresa Thibeault, en mars 2019. La juge a rendu un verdict de culpabilité le 11 septembre dernier.

La Couronne demande une peine de prison de trois à six mois, suivis de deux ans de probation. Elle a précisé que Bruce Randolph Van Horlick n’a pas de dossier criminel et qu'il est âgé de plus de 70 ans.

La Couronne a aussi fait état des conséquences de l’attaque sur les deux victimes ; Teresa Thibeault et Natasha Poirier. La Couronne affirme qu'il y a eu des conséquences physiques et émotionnelles, mais aussi financières puisque les victimes n’ont pas pu retourner au travail pendant des mois.

La Couronne demande aussi une indemnisation, mais aucun montant n’a été donné.

L’infirmière Natasha Poirier a été attaquée par le conjoint d’une patiente le 11 mars 2019 au CHU Dumont à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

La défense demande une peine avec sursis. L'avocat a plaidé qu'il s’agissait de la première offense de Bruce Randolph Van Horlick et que l'affaire est survenue alors que l'accusé prenait soin de sa femme mourante.

La juge a pris l'affaire en délibéré, et rendra une décision le 27 novembre.

L'accusé a pris la parole

Après une demande de la juge, Bruce Randolph Van Horlick s’est adressé à la cour. Il a affirmé ne jamais avoir voulu blesser quiconque, et s’est dit désolé que l’infirmière Natasha Poirier ait été blessée. Il a aussi ajouté qu’il n’aimait pas se retrouver dans la position dans laquelle il se trouvait.

L'accusé a dit qu’il se rappelait avoir rencontré l’infirmière Natasha Poirier dans son bureau et que cette dernière lui avait demandé de sortir. Il a déclaré ensuite qu’il était fatigué, qu’il avait eu une perte de mémoire et qu’il ne se souvenait pas des événements ni de l’agression.

Bruce Randolph Van Horlick. Photo : Autre banque d’images / (CBC / Shane Magee)

Bruce Randolph Van Horlick a toutefois refusé de prendre la responsabilité d’un acte qu’il ne se souvenait pas avoir commis.

Des victimes déçues

Je ne m’attendais pas à me faire blâmer à répétition pour les actes que le monsieur a décidé de faire , a dit Natasha Poirier, à la sortie de la cour. Ça m’a frustré, et ça m’a causé de l’anxiété.

Il n’a pas voulu admettre ses torts , se désole pour sa part Teresa Thibeault. Il n’a même pas dit que j’étais une victime, il n’a pas avoué qu’il avait fait mal à plus d’une personne.

Selon Natasha Poirier, l'accusé lui aurait tordu le bras gauche et les doigts, avant de la frapper à la tête à plusieurs reprises, jusqu’à ce qu’elle perde connaissance.

Elle s’en est sortie avec une fracture au nez, des ligaments déchirés, un œil au beurre noir et une commotion cérébrale.

Personne ne peut comprendre ce que nous avons vécu , a indiqué l’infirmière Natasha Poirier à la sortie du palais de justice.

Je n’arrive pas à croire que quelqu’un peut être aussi vicieux et cruel , a ajouté sa collègue Teresa Thibeault, visiblement sous le choc. Nous ne méritions pas de nous faire agresser de la sorte.

Teresa Thibeault (à gauche), et Natasha Poirier, le 16 novembre 2020. Photo : Radio-Canada

Les deux infirmières sont déçues que la peine de Bruce Randolph Van Horlick n’ait pas été donnée aujourd’hui.

C’est très difficile d’attendre un autre deux semaines pour avoir une conclusion à ce cauchemar qui n’arrête pas dit Teresa Thibeault. On n’est plus les mêmes femmes. On est vraiment changé par cet événement à tout jamais .

Même si on n’est pas mort, les séquelles qu’on a reçues sont tellement graves que personne ne peut comprendre les conséquences et les séquelles qu’on aura avec nous pour le reste de nos jours. […] maintenant, c’est d’apprendre à vivre avec cela du mieux qu’on peut , ajoute pour sa part Natasha Poirier.

Des représentants syndicaux étaient aussi présents au palais de justice pour appuyer les deux victimes.