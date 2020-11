La GRC recherche une femme pour un enlèvement d’enfant en Saskatchewan

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) du village de Wakaw, situé au nord-est de Saskatoon, recherche une femme qui aurait enlevé un enfant sur le territoire de la Première Nation de One Arrow. Le corps policier affirme que l’enfant a été rendu à sa mère indemne, mais que la femme qui aurait pris l’enfant n’a pas été retrouvée.

La police est intervenue samedi soir à la suite de nombreux incidents sur le territoire de la Première Nation de One Arrow. Les agents ont été informés qu’une femme est entrée dans une maison sans y avoir été invitée, elle a agressé la résidente et elle est repartie avec un garçon de 4 mois.

L’enfant a été séparé de sa mère pour une durée totale de 30 à 45 minutes. Aucune arme n’a été vue ni utilisée.

La GRCGendarmerie royale du Canada a délivré un mandat pour l’arrestation de Tori Sutherland, une femme de 26 ans. Elle est décrite comme étant mince, avec des yeux bruns et des cheveux noirs. Elle mesure 165 cm et pèse entre 52 et 54 kg.

La police demande au public de ne pas s’approcher de Tori Sutherland et de composer immédiatement le 911.