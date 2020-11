Vents forts : pannes de courant de l'Outaouais jusqu'au Bas-Saint-Laurent

Selon toute vraisemblance, les interruptions de courant ont été causées par des bris aux équipements de transport d'électricité causés par les fortes rafales qui ont commencé à déferler dimanche soir.

Les trois régions les plus touchées avant 5 h étaient celles de la Montérégie, de la Mauricie et du Bas-Saint-Laurent, avec chacune près de 2500 clients privés de courant.

En Ontario, plusieurs dizaines de milliers d'abonnés d'Hydro One, le fournisseur d'électricité de la province, n'avaient pas de courant en fin de nuit, la plupart dans le sud, de la région de Windsor, à l'ouest, à celle de Belleville, plus à l'est.

Dans sa mise à jour de 7 h 01, Hydro-Québec faisait état de 843 clients privés d’électricité dans le Bas-Saint-Laurent, alors que l’Outaouais en comptait 788.