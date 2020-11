Vents forts et onde de tempête en Atlantique

Les résidents de plusieurs régions en Atlantique vont connaître quelques chutes de neige, des vents forts et une onde de tempête, lundi, selon Environnement Canada.

Au Nouveau-Brunswick, les régions du nord-ouest, du nord et du centre peuvent recevoir environ 5 cm de neige. Environnement Canada prévient les automobilistes qu’une accumulation rapide de neige peut rendre les déplacements difficiles par endroits.

Les autobus scolaires dans la région d'Edmundston accusent une heure de retard, lundi matin, en raison de mauvaises conditions routières, indique le District scolaire francophone Nord-Ouest, mais toutes les écoles sont ouvertes selon l'horaire habituel.

Dans la Péninsule acadienne, des vents forts pouvant atteindre 90 km/ par moment et une onde de tempête avec des vagues de 3 à 4 mètres sont prévus lundi jusque dans le courant de l'après-midi.

À lire aussi : Mauvais temps : des conseils pour une conduite sécuritaire

À l’Île-du-Prince-Édouard, des avertissements de vents forts à 90 km/h sont en vigueur dans toute la province jusqu’au début de l’après-midi. Le niveau des eaux risque d’être plus élevé que la normale.

En Nouvelle-Écosse, les résidents du comté d’Inverness, au Cap-Breton, doivent s’attendre à des suêtes pouvant atteindre 130 km/h, lundi matin et durant l’après-midi. Les autres régions du Cap-Breton devraient pour leur part recevoir des vents de 90 km/h.

Dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, une onde de tempête est prévue sur la côte des comtés de Digby, Yarmouth et Shelburne. Des vagues de 4 à 5 mètres vont s’abattre sur la côte tard lundi matin jusqu'au début de l'après-midi.

Des inondations côtières sont possibles par endroits. Environnement Canada recommande aux gens de ne pas s’approcher des côtes dans les régions touchées par l’onde de tempête.

À Terre-Neuve, des vents d’au moins 100 km/h vont balayer toutes les régions des côtes ouest, sud et sud-est durant l’après-midi, la soirée et une partie de la nuit. Ces vents risquent d’endommager des bâtiments et d’emporter des objets, indique Environnement Canada.