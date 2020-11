L'Ontario n'en fait pas assez pour prévenir les décès en foyers pour aînés, selon l'AIIAO

Le gouvernement de l'Ontario devrait en faire plus pour prévenir les décès de personnes vulnérables dans les maisons de soins de longue durée de la province, selon l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario (AIIAO).

Selon Doris Grinspun, PDG de l' AIIAOAssociation des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario , la situation dans le foyer Rockcliffe Care Community, à Scarborough, où sept résidents sont morts en raison de la COVID-19 récemment, était prévisible.

Mme Grinspun a aussi ajouté que les zones rouges devraient retourner en confinement total afin de protéger les aînés et les gens qui s’occupent d’eux.

Je n'ai jamais vu un tel mépris pour la vie des résidents et de leur personnel dans les soins de longue durée, et par extension, la vie des familles laissées dans l'angoisse , a déclaré Mme Grinspun dimanche.

Plus de la moitié des résidents du foyer Rockcliffe Care Community ont contracté le nouveau coronavirus.

Mme Grinspun est particulièrement dure envers Merrilee Fullerton, ministre des Soins de longue durée. Selon elle, Mme Fullerton aurait dû savoir que la COVID-19 commencerait à tuer des personnes vulnérables dans les maisons de soins de longue durée lors de sa deuxième vague. Selon elle, les mesures de confinement de la population générale ne sont pas assez strictes. Mme Grinspun rappelle que Mme Fullerton est médecin.

Pour la plupart des gens, c'est incroyable. Nous avions prédit ce scénario. La ministre aurait dû savoir que les choses iraient aussi mal [dans la deuxième vague que durant la première] , a ajouté Mme Grinspun dimanche. Nous n'agissons pas assez vite.

Mme Grinspun affirme qu’elle a demandé au gouvernement, vendredi, d’imposer un confinement total immédiat et pour 28 jours de toutes les populations habitant en zone rouge .

Selon Mme Grinspun, si des jeunes hommes mouraient, au lieu des personnes âgées, il y aurait des manifestations dans les rues - personne ne leur ferait ça - et l'absence d'action est clairement une discrimination à l'encontre des personnes âgées. C'est un âgisme aux proportions catastrophiques , a-t-elle déclaré.

Si vous n'étouffez pas le virus, c'est le virus qui nous étouffera , a-t-elle ajouté.

Le bureau de Mme Fullerton, pour sa part, a publié dimanche une déclaration affirmant que le ministère s'engage à maintenir la santé et la sécurité dans les maisons de soins de longue durée.

Nous adressons nos plus sincères condoléances à toutes les personnes touchées - les résidents, leurs familles et le personnel , a déclaré la porte-parole Krystle Caputo dans la déclaration. Nous voulons remercier tous les travailleurs de la santé de première ligne et les membres du personnel pour leur dévouement et leur soutien pendant cette période .

Selon le bureau, le gouvernement se concentre sur la résolution des problèmes dans les maisons de soins de longue durée.

Après des décennies de négligence de la part des gouvernements précédnents, nous travaillons dur pour résoudre les problèmes systémiques et de longue date auxquels est confronté le secteur des soins de longue durée , a déclaré Mme Caputo.

La députée de Scarborough, Mitzie Hunter - du Parti libéral de l’Ontario - a déclaré dimanche que l'inaction du gouvernement avait un coût humain.

L'épidémie de COVID-19 à Rockcliffe Care Community est profondément troublante. Mes plus sincères condoléances aux familles et aux équipes de soins qui pleurent la perte de leurs proches , a déclaré Mme Hunter.

Selon Mme Hunter, le gouvernement a manqué une occasion d'éviter des décès.