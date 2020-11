Des dons en temps de pandémie, une aubaine pour l’UQTR

Grâce à des dons d'entreprises et de particuliers, la Fondation de l'UQTR, notamment, a pu reverser près de 4 M$ de dollars dans la communauté universitaire pour des bourses, de l'équipement et des projets de recherche, par exemple.

Le tout en temps de pandémie, alors qu'un fonds spécial a été créé et que 400 000 dollars ont été amassés pour aider les étudiants.

On a été capable de maintenir les relations avec nos donateurs et de maintenir les promesses de dons, et c'est au grand mérite de nos donateurs.

Daniel Milot, directeur général de la Fondation de l'UQTR.