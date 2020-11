Des conseils pour les Olympiques avant d’entrer dans la bulle

L’entraîneur-chef et directeur général des Olympiques, Louis Robitaille, a passé un coup de fil à Alain Vigneault, ancien pilote des Olympiques qui est maintenant à la barre des Flyers de Philadelphie, pour savoir comment il avait préparé son équipe avant d’entrer dans l’environnement contrôlé.

Il a aussi utilisé l’expérience de Derick Brassard, un actionnaire du club gatinois qui portait l’uniforme des Islanders de New York, qui ont atteint la finale de l’Association de l’Est.

Dans le lounge des joueurs, on va avoir de petits bâtons de hockey, des tables de ping-pong, des téléviseurs avec des jeux vidéo et des jeux de société. On essaie d'être créatif parce qu'on ne pourra pas sortir dehors, on va être restreint à rester dans la bulle, donc c'est important pour nous de s'en aller là et que les jeunes s'amusent , explique Louis Robitaille.

Ses protégés ne cachent d'ailleurs pas qu’ils ont hâte de vivre une expérience similaire à celle des joueurs de la LNHLNH pendant 10 jours au Centre Vidéotron à Québec.

Passer des journées complètes à l’hôtel, ça ne nous est jamais arrivé. Donc, j’ai hâte de voir les installations , a indiqué Pier-Olivier Roy, en entrevue avec Radio-Canada. Lui et les autres membres de l’organisation ont tous reçu un résultat négatif à leur test de dépistage de la COVID-19 dimanche, la dernière étape avant d’avoir accès à la bulle de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec .

Comme un deuxième début de saison

Les Olympiques ont disputé leur dernier match le 10 octobre. Depuis, la santé publique ne leur permet que de s’entraîner. L’incertitude entourant leur saison était drainante émotionnellement et physiquement , selon Robitaille.

Ça va faire du bien à tout le monde [les joueurs] en ont besoin mentalement. On a besoin de savoir pourquoi on travaille. Louis Robitaille, entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau

Le dernier mois a paru comme un deuxième camp d’entraînement pour l’équipe qui avait remporté trois de ses quatre premiers matchs de la saison. Ces succès pourront servir pour ce deuxième départ pour Gatineau.

On peut se baser là-dessus, on peut dire : "OK, on a bien joué au début de l'année, on a eu un bon début de saison, là il faut amener ça à la bulle” , a souligné le défenseur recru Noah Warren.

Les joueurs rêvent d’accumuler les victoires au cours des six matchs qu’ils disputeront dans la bulle, en commençant contre les Cataractes de Shawinigan mercredi, à 14 h.

Louis Robitaille, entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau (archives) Photo : Radio-Canada / Kim Vallière

Que le résultat soit positif ou négatif, on ne mettra pas l’accent là-dessus. On veut vraiment faire en sorte que soir après soir, on soit fiers de la manière qu’on compétitionne, de la manière qu’on se présente , a pour sa part expliqué l’entraîneur-chef des Olympiques.

Il a l’intention de faire jouer tous ses joueurs dans les trois premières minutes du match initial, question de chasser la nervosité qui pourrait s’être installée dans ses rangs au cours du mois sans rencontre.

S’il y a un aspect positif à la pause forcée, c’est que Robitaille pourra compter sur une formation complète, avec le retour au jeu de l’attaquant vedette Zach Dean, qui s’était cassé le poignet avant le début de la saison.

Le trio qu’il composait avec Manix [Landry, à l’entraînement samedi] était vraiment tout feu tout flammes , s’est exclamé l’entraîneur.

Le gardien Emerik Despatie, qui avait raté un départ parce qu’il était malade en octobre, pourra partager la tâche avec Rémi Poirier.