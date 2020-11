Le Conseil culturel fransaskois et le Musée d'art MacKenzie unissent leurs forces

L’artiste multidisciplinaire Zoé Fortier a pu rendre hommage au Fransaskois Joe Fafard en offrant au public un atelier voulant repenser la démarche de l’artiste, décédé l’an dernier.

L'atelier visait notamment à recréer de façon ludique un loup et une vache, des animaux souvent mis au cœur de la démarche de l’artiste. Une manière de faire un clin d'œil à Joe Fafard et d’offrir un moment de répit aux amateurs d’art pendant une période de pandémie.

C’est le meilleur moment pour le faire. Le travail de Joe Fafard était très léger, très amusant. Pendant une période comme en ce moment, c’est important de ramener cette joie de vie qui était présente dans son travail , a-t-elle expliqué.

Une initiative qui ne serait pas possible sans le soutien du Musée d’art MacKenzie, qui a accepté l’offre du Conseil culturel fransaskois d'offrir un moment de création, mais également une réflexion sur les artistes locaux.

Ce qu’on voit au Musée MacKenzie, c'est cette envie de refléter la communauté. Et en Saskatchewan, elle est composée de plusieurs peuples, qui ont tous contribué à l’imaginaire collectif de notre société.

Pour l’instant, impossible de savoir si d'autres ateliers verront le jour, mais les parties ont exprimé leurs intérêts à poursuivre la collaboration.

Le musée entrevoit ces ateliers en ligne comme une tribune pour les artistes et la communauté francophone de la province, mais également comme une opportunité s’inscrivant dans son mandat, explique le directeur général John Hampton, en quelques mots de français.

Durant les deux dernières années, on a vraiment essayé d’assumer notre mandat envers la communauté francophone et de jouer ce rôle de facilitateur pour l’art et la culture de la province.

John Hampton, directeur général du Musée d'art MacKenzie