Accouchement en pandémie : 10 000 signatures pour l'assouplissement des mesures sanitaires

En quelques semaines, 10 000 personnes ont signé une pétition citoyenne destinée aux autorités de la santé du Québec pour réclamer, entre autres, que les femmes en travail puissent accoucher sans masque.

Comme l'a fait Esther Caron, qui a accouché de son cinquième enfant dans une maison des naissances à Gatineau en juin. Tout s'est bien passé, mais elle a noté des changements directement liés à la pandémie de COVID-19.

La famille de Mme Caron a accueilli un nouveau membre en juin dernier, pendant la pandémie. Photo : Courtoisie Esther Caron

Les deux sages-femmes qui m'ont accueillie étaient habillées avec le masque et tout ça , raconte-t-elle. Elle n'a pas eu à porter le masque puisque les sages-femmes portaient un équipement de protection complet.

Je ne peux pas m'imaginer si on m'avait mis un masque en arrivant à la maison de naissances, surtout qu'en fin de travail on vomit , affirme-t-elle, en entrevue.

La respiration est tellement importante [...] pour moi ça aurait été un obstacle de plus pour bien accoucher Esther Caron

Déjà qu'on se sent complètement dépassée quand on accouche, si tu mets un masque là-dessus, ce n'est pas l'aide dont tu as besoin , conclut-elle.

Pas obligatoire, mais recommandé

Au Québec, le port du masque lors de l'accouchement n'est pas obligatoire, mais le ministère de la Santé et des Services sociaux le recommande fortement. Une recommandation qui sème la confusion selon plusieurs organismes québécois.

Ce qu'on constate sur le terrain, tant au niveau des gestionnaires que des équipes médicales, c'est que lorsque c'est écrit recommandé, on a l'impression que les personnes lisent obligatoire , explique Sophie Meidiri, responsable de projets et des communications pour le Regroupement Naissances Respectées.

Mme Meideri appelle le ministère à s’impliquer davantage avec les hôpitaux afin de s'assurer que les directives soient appliquées.

De son côté, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais indique, par courriel, que la mère doit effectivement porter un masque procédural en présence du personnel, lors des déplacements, lors du travail, mais aussi lors de l’accouchement dans la mesure du possible.

L’accompagnateur doit obligatoirement porter un masque de procédure en présence du personnel et lors des déplacements , peut-on également lire.

Masque obligatoire à Ottawa

À l'Hôpital Montfort à Ottawa, le port du masque est obligatoire lors de l'accouchement. Stephanie McLeod l'a porté lorsqu'elle a donné naissance à son deuxième enfant en juillet dernier.

J'avais un but précis et j'étais motivée à le rencontrer [le bébé, NDLR] alors je n'ai quasiment pas réalisé que j'avais un masque , confie-t-elle en entrevue.

Ce n'est pas l'idéal, mais à refaire, je ferais la même chose. Stephanie McLeod

Stephanie McLeod a accouché en portant le masque à l'Hôpital Montfort. Photo : Courtoisie Stephanie McLeod

Une chance que c’était mon deuxième : c’était peut-être 10 ou 15 minutes de poussées se souvient-elle. Elle est reconnaissante d'avoir dû porter le masque peu de temps.

J’avais peur d’accoucher avec le masque , explique Mme McLeod, mais j'ai eu du bon coaching du médecin et de l'infirmière pour bien respirer.

Avec les informations de Marielle Guimond