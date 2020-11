L’Océanic signe une victoire de 4-2 face au Drakkar

Les quatre buts de l’Océanic ont été comptés en avantage numérique. Mickael Martel a ouvert la marque pour l’Océanic, en plus de Justin Bergeron et de Samy Paré qui ont contribué à la victoire en obtenant un but et une aide chacun.

Le Drakkar a rapidement répliqué avant la fin de la première période.

Ludovic Soucy et William Dumoulin ont réussi les autres filets de l’Océanic qui, pour un deuxième match de suite, a été limité à 20 tirs.

Les buts de Soucy et de Dumoulin se sont inscrits en deuxième période et ont permis à l’Océanic de se forger une avance de 3-1 après 40 minutes de jeu.

Xavier Fortin, au premier vingt, et Nathan Légaré, en troisième période, ont fourni la réplique du Drakkar.

Avec cette victoire, une troisième d’affilée, l’Océanic (3-5-2) compte huit points, soit le même total que les Tigres de Victoriaville, détenteurs du premier rang dans la section Est de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec . Les Tigres n’ont toutefois joué que quatre matchs, qu’ils ont tous gagnés.

De son côté, le Drakkar a subi une troisième défaite consécutive. Samedi, il s’était incliné 3-2 contre l’Océanic.

Le calendrier de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec prévoit un autre programme double entre l’Océanic et le Drakkar, les 20 et 21 novembre à Rimouski.

L’entraîneur-chef Serge Beausoleil affirme que l’Océanic pourrait recevoir les Huskies de Rouyn-Noranda dans les prochaines semaines.

On va voir en début de semaine, mais c’est difficile de confirmer pour le moment [en raison des conditions actuelles] , explique M. Beausoleil. On parle de quatre matchs en cinq à six jours à Rimouski. Ensuite, l’Océanic pourrait aller en Abitibi , ajoute-t-il.

Avec les informations de La Presse Canadienne et de René Levesque