Soutien des soins à domicile : une annonce bien reçue dans la région

Le tiers de ce montant permettra notamment de bonifier les salaires des préposés aux bénéficiaires.

C'est toujours bienvenue […] C'est un premier message tant qu'à moi donc je pense que c'est une belle tape dans le dos pour nos préposés , croit la directrice générale Coopérative de services à domicile du Royaume du Saguenay, Lynda Bélanger.

Le taux horaire minimum de 14,25 $ de l'heure passera à 16,00 $, ce qui représente une augmentation globale de 1,75 $ de l'heure pour les professionnels.

Lynda Bélanger espère que cela permettra d'attirer de nouveaux employés alors que le secteur manque de bras.

Le Québec en retard

L’annonce est majoritairement bien reçue, toutefois, le directeur général de la FADOQ Fédération de l'Âge d'Or du Québec Saguenay-Lac-Saint-Jean-Ungava, Patrice St-Pierre ne croit pas que ce montant permettra de rattraper l'écart creusé depuis plusieurs années.

Les pays de l' OCDE Organisation de coopération et de développement économiques ( comme la France, l’Allemagne ou encore l’Australie) investissent 1,7 millions de leur produit intérieur brut pour le soutien à domicile. Ici, au Québec, on est à 1,4 % donc il y aurait un 3 % additionnel qui nous permettrait d'être au même rythme que l'ensemble des pays. Mais ces pays-là n'ont pas le taux de vieillissement qu'on connaît ici qui est plus rapide, donc nous on devrait déjà être au-delà de 1,7 % , dit-il.

Au Québec, les 70 ans et plus représentent 19 % des cas de COVID-19 et 92 % des décès.

Selon des informations de Philippe L'Heureux.