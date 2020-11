Un total de 18 nouveaux cas de COVID-19 dans le Nord de l'Ontario

Il y a un total de 18 nouveaux cas de COVID-19 dans le nord de la province. Thunder Bay et la région avoisinante est la plus touchée avec 12 nouveaux cas.

Le bureau de santé publique de Thunder Bay a rapporté deux nouveaux cas samedi et 10 dimanche.

Dans un communiqué, le bureau de santé publique affirme que tous ceux qui ont joué au pickleball à la Polish Legion ou au Moose Hall entre le 3 et le 13 novembre doivent se mettre en quarantaine et appeler le bureau de santé publique.

Il s'agit du plus grand nombre de nouveaux cas signalés en une seule journée à Thunder Bay depuis le 16 avril, selon les données du site Web du bureau de santé.

À Sudbury, le bureau de santé local rapporte trois nouveaux cas. De plus, celui-ci ordonne à tous ceux qui ont visité le garage Foothill Farm Service à Massey entre le 4 et le 6 novembre de se mettre en quarantaine et d'appeler les autorités sanitaires.

De son côté, le bureau de santé publique Porcupine rapporte deux nouveaux cas. Il s'agit des cas # 103 et 104 depuis le début de la pandémie dans la région.

Finalement, le bureau de santé du nord-ouest du pays affirme qu'il y a un nouveau cas de COVID-19 dans la région de Dryden et de Red Lake. Cette personne aurait eu un contact étroit avec une personne qui avait déjà contracté la maladie.