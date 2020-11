Un artiste autochtone d’Edmonton dessine pour Marvel

Le jeune Edmontonien a eu la surprise de sa vie lorsqu’il a reçu, au mois d’août, un courriel intitulé: Voulez-vous illustrer une histoire pour Marvel? .

Je me reposais dans mon sous-sol quand j’ai vu le courriel. Je me suis dit : "Qui essaie de me jouer un tour?" , lance Kyle Charles.

J’ai lu et relu le courriel et j’ai finalement reconnu le nom de Sarah Brunstad, l’une des éditrices du livre. [...] J’étais tellement heureux et fier , ajoute le jeune cri.

Un rêve d’enfance

Kyle Charles, qui est membre de la Première Nation de Whitefish Lake en Alberta, a toujours été passionné de bande dessinée. Enfant, il était fasciné par les Tortues Ninja, X-Men et Spiderman.

Je dessine depuis que j’ai trois ans. C’est ce que j’ai toujours voulu faire. Kyle Charles, illustrateur de bande dessinées

Un croquis dessiné par Kyle Charles. Photo : Radio-Canada

Frustré par son expérience dans le monde de l’édition, il avait décidé, en 2018, de se consacrer à des projets personnels.

J’étais frustré par la place que j’occupais dans l’industrie. Je n’avais pas de pouvoir sur ce qu’il s'y passait. J’ai donc décidé de me consacrer à créer du contenu autochtone à ma manière , explique Kyle Charles, qui ne s’attendait pas à ce que le géant américain cogne à sa porte aussi rapidement.

Le livre Marvel’s Voices: Indigenous Voices Volume 1, dont la sortie est prévue le 18 novembre, met à l’honneur l’héritage des Premières Nations à travers des superhéros autochtones dessinés par des artistes autochtones.

Kyle Charles a été choisi pour dessiner la superhéroïne Dani Moonstar, une mutante aux pouvoirs surnaturels et au passé tragique.

Quand ils m’ont dit que j’allais la dessiner, j’étais vraiment content. [...] C’est un personnage très populaire et beaucoup de gens à l’extérieur des communautés autochtones l’admirent , explique-t-il.

Valoriser les femmes autochtones

Pour Kyle Charles, ce projet est l’occasion de faire rayonner la culture autochtone et de mettre en valeur l’art de raconter les histoires, si important pour les communautés comme la sienne.

Ma kokum (grand-mère, en langue crie) me racontait beaucoup d'histoires quand j’étais plus jeune. J’étais complètement captivé. Elle pouvait faire rire et pleurer d’un instant à l’autre parce que ses histoires étaient tellement réelles et importantes pour elle , se souvient-il.

Kyle Charles a été chargé de dessiner le personnage de Dani Moonstar pour le nouveau livre de la maison d'édition américaine Marvel Comics. Photo : Radio-Canada

Il explique d’ailleurs s’être inspiré des femmes autochtones avec lesquelles il a grandi pour dessiner Dani Moonstar.

J’essaie d’illustrer une attitude insouciante. [...] Parfois elle doit se battre contre des gens, mais elle le fait toujours avec un petit sourire. [...] Elle est aussi gentille et douce , explique-t-il.

Un exemple pour les jeunes

Au-delà de la visibilité que sa collaboration avec Marvel pourrait lui apporter, Kyle Charles espère que le projet inspirera d’autres jeunes autochtones.

J’ai grandi dans la pauvreté. J’ai vécu dans la rue et j’ai dessiné dans la rue. [...] Je ne suis pas spécial, n’importe lequel de ces jeunes peut le faire , dit-il.

Le dessinateur travaille également à la mise sur pied d’une plateforme pour mettre en valeur les artistes autochtones appelée Unregistered Studios.

Je ne veux pas rester sur la ligne de touche pendant que d’autres marquent des points grâce à nos histoires et notre culture. Les gens qui devraient en bénéficier sont ceux qui ont grandi dans ces cultures; ceux qui les comprennent et qui ont une voix distincte , soutient-il.

Ma priorité est de m’assurer que les créateurs autochtones aient une plateforme pour raconter leurs histoires. [...] J’espère que certains d’entre eux travailleront aussi avec Marvel un jour , ajoute-t-il.

Avec les informations de Jordan Omstead