Plus de 10 000 doses de vaccin contre l’influenza distribuées en quelques jours à Rimouski

Le vaccin contre l’influenza est populaire cette année au Bas-Saint-Laurent : plus de 10 000 doses ont été données en quelques jours, dès l’ouverture de la clinique de vaccination à Rimouski le 10 novembre.

Pour des raisons sanitaires, les gens qui veulent se faire vacciner doivent prendre rendez-vous sur le site web du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent.

Les autorités sanitaires affirment que protéger les gens vulnérables contre la grippe aura un effet bénéfique en ces temps de pandémie.

On sait que les gens qui souffrent de l’influenza, surtout les plus vulnérables, sont à risque d’aller à l’hôpital ou de consulter un médecin parce qu’ils peuvent avoir des complications , explique Nathalie Bond, infirmière et responsable clinique de la campagne de vaccination à Rimouski.

Le fait de les protéger réduit la pression sur les services hospitaliers. En ce moment, on ne veut pas qu’il y ait en plus le virus de l’influenza dans nos hôpitaux. Nathalie Bond, infirmière et responsable clinique de la campagne de vaccination

Le vaccin, qui protège contre quatre différentes souches du virus de l’influenza, est gratuit pour la clientèle vulnérable, soit les personnes âgées de 75 ans et plus et les personnes qui souffrent de maladies chroniques. Le vaccin est offert également aux femmes enceintes, aux travailleurs de la santé ainsi qu’aux proches aidants.

Depuis le 1er novembre, 24 000 rendez-vous ont été réservés.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent ne craint pas une pénurie de doses de vaccin contre l’influenza dans la région, puisqu’il en a prévu une quantité importante. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux a toutefois commandé des doses supplémentaires vu sa popularité.

