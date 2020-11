La pétition pour une Maison des aînés à Rémigny rejetée par les députés du gouvernement

Jeudi passé, les députés de la Coalition avenir Québec ont voté contre la saisie de la pétition signée par plus de 3500 personnes du Témiscamingue.

La pétition a été présentée par la députée de Québec solidaire Émilise Lessard-Therrien qui regrette la position des députés du gouvernement dans ce dossier.

Le gouvernement a refusé de se saisir de la pétition. Mais c'est quand même pas négligeable, il y a près de 25 % de la population du Témiscamingue en âge de se prononcer sur une pétition, des gens de 16 ans et plus, qui ont signé la pétition. C'est près du quart de la population, c'est majeur, ça reste quand même un poids important dans la balance , dit-elle.

Selon la députée solidaire, il y a un engouement dans la région et les gens veulent avoir une maison des aînés au Témiscamingue, c'est un argument qui est fort pertinent à utiliser dans nos prochaines stratégies pour faire cheminer le dossier.

Le comité de citoyens de Rémigny a déjà encaissé un refus à son projet de la part du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS AT).

La députée de Québec solidaire, Émilise Lessard Therrien Photo : Radio-Canada

La pétition demande au gouvernement une dérogation de son taux national, utilisé pour l’analyse des besoins en matière d’hébergement et de soins destinés aux aînés.

Si la commission avait voté en faveur de la pétition, on aurait pu recevoir le comité citoyen et d'autres groupes qu'on aurait pu trouver intéressant d'entendre, les parlementaires auraient pu entendre les arguments des promoteurs du projet puis faire des recommandations au gouvernement. Malheureusement, les membres du gouvernement ont voté contre la possibilité d'étudier la pétition , fait savoir Émilise Lessard-Therrien.

Le député du gouvernement Samuel Poulin, membre de la Commission des relations avec les citoyens n'était pas disponible pour une entrevue.

Son bureau nous a affirmé par courriel que le gouvernement livre sa promesse de déployer des maisons des aînés et alternatives dans toutes les régions du Québec.