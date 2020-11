Réactions favorables en Outaouais à l'annonce d'investissements pour les soins à domicile

De ce montant, 65 millions de dollars seront alloués aux CISSS et CIUSSS. De plus, 25 millions iront aux entreprises d'économie sociale et à l'augmentation du salaire des employés du soutien à domicile.

Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les proches aidants , souligne le directeur général de l'Appui Outaouais, Jean-Yves Lord. Il y avait un grand besoin pour cet appui-là.

M. Lord soutient que les proches aidants, qui étaient déjà à bout de souffle, ont été très éprouvés par la pandémie. Ça change complètement leur rôle, ça le complique d’autant plus.

Jean-Yves Lord est le directeur général de l'Appui Outaouais. Photo : Radio-Canada

Les nouvelles sommes devraient accorder plus de ressources et de répit pour les proches aidants, tout en allégeant la tâche de ceux-ci, ce que préviendrait l'épuisement selon M. Lord.

Quant au montant accordé, il est difficile de prévoir si ça va être assez , estime le directeur général de l'Appui régional, mais il s'agit d'un pas dans la bonne direction .

En Outaouais, la situation des proches aidants est particulièrement difficile fait valoir ce dernier. On a toujours eu cette difficulté de compétitionner avec le côté de l’Ontario , souligne-t-il.

Il faut que ça cesse si on veut être capable de desservir les aînés et les proches aidants de l'Outaouais. Jean-Yves Lord, directeur général de l'Appui Outaouais

Il croit qu'avec les fonds supplémentaires, il sera plus facile pour les familles de maintenir leurs aînés à domicile puisqu'ils auront davantage de soutien.

Covid-19 dans la région:

Les cas de Covid-19 s'accumulent dans la région. Le nombre de cas a franchi la barre des 3000 cas en Outaouais avec 41 de plus dimanche.

Santé publique Ottawa confirme deux nouveaux décès et 62 cas de plus.

Au Québec, on rapporte 1 211 nouveaux cas de COVID-19 et 15 décès supplémentaires. L'Ontario affiche, de son côté, 1 248 cas de plus et déplore 29 décès.

Avec les informations d'Ismaël Sy