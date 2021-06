Le grand historien Jacques Lacoursière n'est plus

Jacques Lacoursière disait toujours qu'il voulait montrer aux Québécois qu’ils ont une histoire aussi belle que celle de n’importe quel pays .

Vulgarisateur, il n’avait pas son pareil pour raconter la pénible traversée des colons vers la Nouvelle-France ou corriger des lieux communs sur Maurice Duplessis.

L’historien André Champagne se plaisait à dire qu'il était son père spirituel. Il le considérait comme le plus grand connaisseur et certainement le plus grand vulgarisateur de l’histoire du Québec .

Il a publié plusieurs ouvrages, dont la célèbre série Histoire populaire du Québec, en plus d'avoir collaboré à une multitude de séries radiophoniques et télévisées.

Jacques Lacoursière a fait plus que quiconque pour faire connaître et apprécier notre histoire nationale , dit son fils spirituel.

Un petit gars de Shawinigan

Né en 1932, Jacques Lacoursière était un petit gars de Shawinigan. Un autre. Historien sans diplôme, il a terminé sa vie avec deux doctorats honorifiques.

Il se destinait aux lettres et à l’enseignement avant d’être happé par l’histoire grâce à son ami et professeur Denis Vaugeois.

C'est lorsque ce dernier lui offre de l’accompagner aux Archives nationales à Ottawa, où il doit faire des recherches, que Jacques Lacoursière devient boulimique d'histoire.

Un journal peu orthodoxe

Avec leur collègue Gilles Boulet, les deux amis se lancent dans l’aventure du Boréal Express, un journal... peu orthodoxe. Les faits y sont véridiques, mais la présentation est fantaisiste. La petite et la grande histoire se déclinent sous forme de caricatures, éditoriaux, courrier des lecteurs, annonces classées, etc. Le but est de séduire les jeunes.

Les auteurs seront victimes de leur succès. Le Boréal Express sera publié de 1962 à 1973.

Le comédien Jean Lapointe dans le rôle du premier ministre Maurice Duplessis Photo : Radio-Canada / André Le Coz

En 1968, il devient l’artisan d’une importante série radiophonique, J’ai souvenir encore.

À la télévision, il travaille avec Denys Arcand sur la série Duplessis, un très grand succès des années 70, avec Jean Lapointe dans le rôle-titre.

Le vulgarisateur se fera conteur dans Épopée en Amérique, une histoire populaire, une série réalisée par Gilles Carle dans les années 90. Elle décrochera un Gémeaux pour la meilleure recherche en documentation.

Une histoire populaire

C’est à partir de la matière amassée au cours de Nos Racines, une série écrite avec Hélène-Andrée Bizier, qu'il élabore ce qui sera sans doute sa plus grande œuvre, Histoire populaire du Québec. Elle se vendra à des milliers d’exemplaires.

En préface d'un des cinq tomes, son ami et éditeur Denis Vaugeois a ces mots :

Depuis François Xavier Garneau, aucun historien n'avait osé entreprendre une histoire aussi vaste de ce qui était hier le Canada et qui est devenu pour l’essentiel le Québec. [...] Il sait nous conduire à la rencontre des acteurs, des plus célèbres aux plus humbles, et nous mettre en présence des événements de la grande et de la petite histoire.

Des honneurs

Jacques Lacoursière a reçu une multitude de récompenses et d'hommages au cours de sa carrière. Il est chevalier de l'Ordre national du Québec, membre de l’Ordre du Canada et de l’Académie des Grands Québécois.

En France, on l'a fait chevalier de l'Ordre du mérite et on lui a remis le Prix Samuel de Champlain.

Une aussi belle histoire

En 2007, il reçoit le prix Gérard-Morisset pour le patrimoine. Le but que je me suis donné depuis une quarantaine d’années, c’est de montrer aux Québécois et aux Québécoises qu’ils ont une histoire aussi belle que celle de n’importe quel pays.

Et il agrémente son discours d'un trait de sagesse.

La journée où on connaîtra mieux son histoire, on prendra des décisions qui seront réfléchies, qui seront rationnelles, parce que trop souvent, actuellement, on prend des décisions qui sont émotives, des décisions qui ne reposent pas sur une connaissance du passé. Une citation de :Jacques Lacoursière

Il terminait en disant à quel point sa famille lui était importante. Il laisse dans le deuil ses cinq enfants, sa conjointe Suzanne Marchand et tout le Québec.