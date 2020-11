Projections d'Eric Girard : « un directeur parlementaire du budget aurait dit non »

Un directeur parlementaire du budget n'aurait jamais avalisé la mise à jour économique et financière du gouvernement Legault présentée jeudi. C'est ce que soutient le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon, en demandant la mise sur pied de cette instance indépendante réclamée depuis plusieurs années.

Il s'agit en quelque sorte d'un chien de garde des finances publiques, un bureau chargé notamment d'analyser les documents budgétaires présentés par le gouvernement et de se prononcer sur leur validité.

Dans une entrevue avec La Presse canadienne diffusée dimanche, M. St-Pierre Plamondon soutient que le ministre des Finances, Eric Girard, n'aurait pas déposé sa mise à jour dans sa forme actuelle sachant qu'elle aurait été décryptée et durement critiquée par un directeur parlementaire du budget.

Il apporterait un éclairage sur des manquements de la mise à jour, entre ce qui est dit et la réalité , a plaidé le chef du PQ.

La CAQ a déjà des problèmes de transparence, ce document-là est révélateur de ce manque de transparence important. Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois

Rappelons que le document comporte des projections sur trois ans plutôt que les cinq ans prévus habituellement.

Il prévoit pour trois ans un total de 30 milliards de dollars de déficit cumulé – soit 15 milliards de dollars cette année, 8 milliards de dollars l'an prochain et 7 milliards de dollars dans deux ans. Il envisage par ailleurs un retour à l'équilibre budgétaire dans cinq ans, mais hors du cadre prévu et sans expliquer précisément comment. Ce compte à rebours pour revenir à l'équilibre ne commencerait toutefois que l'an prochain et devrait s'appuyer sur une croissance économique retrouvée , selon le ministre Girard.

Ils promettent un retour à l'équilibre budgétaire, mais on ne pas pas savoir quel est le plan. À l'an 3 du plan actuel, il reste 7 milliards de dollars de déficit, mais il ne restera plus que deux ans après pour arriver à l'équilibre budgétaire. Cela soulève des questions de confiance. S'il y a un atout pour passer de 7 milliards de dollars à zéro, il faut l'expliquer dans la mise à jour. Paul St-Pierre Plamondon, chef du PQ

M. St-Pierre Plamondon se questionne également sur les attentes du gouvernement Legault envers Ottawa. La mise à jour souligne que le Québec compte sur la hausse du transfert fédéral en santé pour boucler l'écart entre les revenus et les dépenses. Eric Girard espère obtenir 6 milliards de dollars de plus par an, mais les négociations ne sont pas commencées.

C'est basé sur quel fait?, a demandé le chef péquiste. Est-ce une hypothèse? Un vœu pieux ou une information qui permet rigoureusement d'inclure cette hypothèse .

Le chef du PQ rappelle notamment que la Coalition avenir Québec (CAQ) avait pourtant voté pour une motion en Chambre il y a un an demandant la mise en place d'un directeur parlementaire du budget, comme il en existe un à Ottawa.

Le besoin est plus criant que jamais actuellement, a conclu le chef du PQ. C'est un manquement à un engagement et cela a une incidence importante actuellement.

Une trentaine de pays se sont dotés de ce type d'institution dans le monde, d'après l'Association des économistes québécois.