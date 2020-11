Trois écoles ferment pour deux semaines en raison de la COVID-19

Sept cas ont été constatés à l'École primaire Cambridge à Surrey, ce que la régie a classé de foyer d'infection.

L'École primaire Jarvis de Delta a vu six cas, tandis que l'École Al-Hidayah, une école indépendante de New Westminster, en a vu huit. Ceux-ci sont décrits comme des grappes de cas.

Dans un communiqué, les autorités sanitaires disent avoir conseillé à l'École Cambridge de fermer ses portes afin de briser toutes les chaînes de transmission de la COVID-19 qui pourraient être présentes .

Les deux autres établissements fermeront volontairement pour deux semaines, selon le communiqué, en raison des problèmes de dotation en personnel présentés par les grappes. Autrement dit, les élèves passeront à l'apprentissage à distance.

Des perturbations

Jordan Tinney, surintendant des écoles de Surrey, a déclaré dans une lettre aux familles de l'École Cambridge que les cas remontaient à la mi-octobre et qu'une éclosion avait été déclarée parce que la transmission s'était produite dans cet établissement et au-delà d'une seule cohorte.

Il a déclaré que l'école serait fermée jusqu'au 30 novembre.

Nous reconnaissons que cette fermeture causera des perturbations et des inconvénients pour beaucoup , indique la lettre. La sécurité de notre école est de la plus haute importance et nous apprécions votre patience et votre compréhension.

Selon la régie de la santé du Fraser, si un élève ou un enseignant reçoit un résultat de test COVID-19 positif confirmé, la recherche des contacts est effectuée. Il s'agit alors de déterminer comment la personne a été infectée et avec qui elle avait un contact étroit afin de conseiller l'autosurveillance ou l'isolement.

Plus d'une douzaine de districts scolaires de la région ont connu des événements d'exposition au virus.

Avec les informations de Chad Pawson.