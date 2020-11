Trois nouveaux cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick

Les responsables de la santé publique au Nouveau-Brunswick annoncent dimanche la découverte de trois nouveaux cas de COVID-19 dans la province. Ils ont été dépistés dans les régions de Moncton, Fredericton et Saint-Jean.

Deux des trois nouvelles personnes ayant contracté la maladie pulmonaire causée par le coronavirus sont dans la vingtaine, et l’autre est une personne de plus de 70 ans, selon la province.

Un de ces nouveaux cas est lié à un voyage et les deux autres font l'objet d'une enquête, précise dimanche le gouvernement provincial.

Cela fait passer de 19 à 22 le nombre de cas actifs connus de COVID-19 au Nouveau-Brunswick.

Sept des cas répertoriés se trouvent dans la région de Moncton et sept autres dans celle de Fredericton. La région de Saint-Jean compte quatre cas et celle de Campbellton, deux. Les deux cas restants se trouvent dans les environs de Bathurst et Miramichi.

Deux patients souffrant de la COVID-19 étaient hospitalisés dimanche au Nouveau-Brunswick, dont un aux soins intensifs.