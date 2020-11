COVID-19 : Un deuxième cas en deux jours dans la Manicouagan

Le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord enregistre un nouveau cas de COVID-19 dans la Manicouagan dimanche.

Un cas dans la même MRCMunicipalité régionale de comté a été annoncé samedi. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux confirme que ces deux cas sont liés.

Au total, 179 cas de COVID-19 ont été enregistrés dans la région depuis le début de la pandémie.

La santé publique régionale a relocalisé un cas qui avait été identifié dans Sept-Rivières pour l’attribuer à la Haute-Côte-Nord. La prise en compte de l’adresse principale de la personne atteinte du virus est la cause de ce changement.

Nombre de cas par MRC Municipalité régionale de comté : Basse-Côte-Nord* : 0

Caniapiscau : 6

Haute-Côte-Nord : 7 (+1)

Manicouagan : 36 (+1)

Minganie : 12

Sept-Rivières : 118 (-1) Source : CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord * MRCMunicipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent

Une guérison de plus est également enregistrée par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux et porte le total des Nord-Côtiers remis de la maladie à 170.

Sept cas sont considérés comme actifs à l’heure actuelle.

Deux Nord-Côtiers ont perdu la vie en raison du virus depuis le début de la pandémie.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux indique qu’aucune hospitalisation n’est en cours.

Au Québec, 1211 nouveaux cas de coronavirus et 15 décès ont été annoncés par la santé publique dimanche.