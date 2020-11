COVID-19 : 13 nouveaux cas en Gaspésie, dont 5 au Manoir Saint-Augustin

Au Manoir Saint-Augustin de Gaspé, trois nouveaux cas de COVID-19 ont été découverts chez des résidents et deux, chez des employés.

En tout, 64 résidents et 28 employés ont contracté le coronavirus au Manoir Saint-Augustin jusqu'ici. La santé publique annonçait d'ailleurs samedi qu'un troisième résident du Manoir avait succombé au coronavirus.

Un autre membre du personnel de la résidence privée pour aînés Lady Maria a aussi reçu un résultat de test positif, ce qui porte le total des cas à 13 chez les employés alors que 44 résidents ont également été contaminés.

Le Manoir Saint-Augustin Photo : Radio-Canada / Adrianne Gauvin-Sasseville

La santé publique régionale recense au total 13 nouvelles infections en Gaspésie dimanche. La MRCMunicipalité régionale de comté Côte-de-Gaspé a le plus grand nombre de nouveaux cas dimanche avec cinq. Avignon n’en a qu’un, Bonaventure, quatre, et Rocher-Percé, trois cas.

Au total, 1229 personnes ont été atteintes du coronavirus depuis le mois de mars en Gaspésie.

Nombre de cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 363 (+1)

Bonaventure : 333 (+4)

Rocher-Percé : 193 (+3)

Côte-de-Gaspé : 296 (+5)

Haute-Gaspésie : 17

Îles-de-la-Madeleine : 27 Source : CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie

Quinze nouvelles personnes sont rétablies, pour un total de 958, et 237 cas sont toujours considérés comme actifs dans la région.

Quatre autres personnes atteintes sont sorties de l’hôpital. Il en reste maintenant huit.

Du côté de l’éclosion qui s'est déclarée samedi au Centre de soins de longue durée (CHSLD) Mgr-Ross à Gaspé, aucun nouveau cas n’a été signalé.

Quatre nouveaux cas sont recensés au Bas-Saint-Laurent, dont deux en Matanie.

À la Résidence des Bâtisseurs de Matane, un employé de plus a obtenu un test positif à la COVID-19. Au total, 62 résidents, 13 travailleurs et trois proches aidants ont été infectés depuis le début de l'éclosion. Quatre résidents ont succombé au virus et deux autres sont toujours hospitalisés.

La Résidence des Sages de Matane dénombre un résident infecté de plus, cas qui aurait dû être comptabilisé au bilan de samedi, précise le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent.

La résidence compte donc 12 résidents et deux travailleurs touchés par l’éclosion, qui a causé deux décès. Une hospitalisation est encore en cours.

Au Québec, 1211 nouveaux cas de COVID-19 ont été rapportés aujourd'hui pour un total de 123 854 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

Les autorités de la santé publique font également état de 15 nouveaux décès. Au total, 6626 personnes ont succombé au virus dans la province.