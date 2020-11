Hydrocarbures dans la rivière Matapédia : le dossier est clos

Le ministère de l'Environnement affirme qu'il ne reste plus aucune trace de l'écoulement.

Le service de sécurité incendie a installé des remblais tubulaires pour circonscrire et absorber l'écoulement après avoir été alerté par un citoyen samedi après-midi.

L'équipement est demeuré en place aujourd'hui par précaution , indique la porte-parole de Ministère, Nathalie Chouinard.

Urgence-Environnement s’est assuré que les mesures nécessaires à la sécurité de la population et à la protection de l’environnement ont été mises en place , ajoute-t-elle. Le dossier est désormais fermé.

Plus tôt dimanche, le maire d'Amqui, Pierre D'Amours, s'était fait rassurant.

On a eu l’information d’un citoyen hier après-midi et rapidement, le service incendie y est allé , raconte-t-il. Ils ont installé des tapis [remblais tubulaires pour absorber le liquide]. Sani-Manic est passé en fin d’après-midi pour récupérer les plaques d’huile qu’on avait réussi à localiser. [...] J’y suis retourné ce matin et il n’y avait aucun écoulement supplémentaire depuis hier après-midi.

Cet équipement permet de circonscrire et d'absorber les hydrocarbures. Photo : Radio-Canada

Quant à l’origine et à la nature de cet écoulement, elle reste encore à déterminer.

On peut penser à quelque chose qui a été renversé ou à une fuite d’un réservoir quelconque et ça a pu être entraîné dans les canalisations , suppose le maire.

Pierre D’Amours ajoute que les représentants du service incendie ont fait des inspections, mais n’ont pas encore été en mesure d’expliquer ce qui a pu se passer.

Le ministère de l'Environnement n'en a pas fait mention.