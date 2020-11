Hydrocarbures dans la rivière Matapédia : peu de dommages, selon le maire d’Amqui

On a eu l’information d’un citoyen hier après-midi et rapidement, le service incendie y est allé , raconte-t-il. Ils ont installé des tapis [remblais tubulaires pour absorber le liquide]. Sani-Manic est passé en fin d’après-midi pour récupérer les plaques d’huile qu’on avait réussi à localiser. [...] J’y suis retourné ce matin et il n’y avait aucun écoulement supplémentaire depuis hier après-midi.

L'écoulement d'hydrocarbures a été aperçu par un passant samedi après-midi. Photo : Radio-Canada

Quant à l’origine et à la nature de cet écoulement, elle reste encore à déterminer.

On peut penser à quelque chose qui a été renversé ou à une fuite d’un réservoir quelconque et ça a pu être entraîné dans les canalisations , suppose le maire.

Pierre D’Amours ajoute que les représentants du service incendie ont fait des inspections, mais n’ont pas encore été en mesure d’expliquer ce qui a pu se passer. Ils doivent poursuivre leurs recherches.

Des gens du ministère de l’Environnement qui se sont déplacés sur les lieux samedi devraient être en mesure de donner plus d’information au cours de la journée.

Plus de détails à venir