Quatre nouvelles infections de COVID-19 s'ajoutent au bilan du Bas-Saint-Laurent

Quatre nouvelles infections sont déclarées par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent dimanche, pour atteindre un total de 605 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Au Bas-Saint-Laurent, 101 cas sont toujours considérés comme actifs. Deux personnes sont hospitalisées en lien avec la COVID-19.

Deux nouvelles infections ont été déclarées en Matanie.

À la Résidence des Bâtisseurs de Matane, un employé de plus a obtenu un test positif à la COVID-19. Au total, 62 résidents, 13 travailleurs et trois proches aidants ont été infectés depuis le début de l'éclosion. Quatre résidents ont succombé au virus et deux autres sont toujours hospitalisés.

La Résidence des Sages de Matane dénombre un résident infecté de plus, cas qui aurait dû être comptabilisé au bilan de samedi, précise le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

La résidence compte donc 12 résidents et deux travailleurs touchés par l’éclosion, qui a causé deux décès. Une hospitalisation est encore en cours.

Nombre de cas par MRC Municipalité régionale de comté : La Matapédia : 23 cas

La Matanie: 110 cas (+2)

La Mitis : 13 cas

Rimouski-Neigette: 139 cas (+1)

Les Basques : 10 cas

Rivière-du-Loup: 190 cas (+1)

Témiscouata : 40 cas (-1, reclassement dans une autre MRC Municipalité régionale de comté )

) Kamouraska : 79 cas (+1)

À déterminer : 1 cas Source: CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent

Pour les deux autres nouveaux cas de dimanche, ils ont été signalés dans la MRCMunicipalité régionale de comté Rimouski-Neigette et celle de Rivière-du-Loup.

Deux nouveaux décès en lien avec la COVID-19 ont été déplorés au Bas-Saint-Laurent, samedi. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux a rapporté un nouveau décès à La Résidence Les Bâtisseurs de Matane et un à la Résidence des Sages de Matane.

La santé publique régionale indique que la situation demeure stable au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Matane, aux Résidences Belle Mer de Sainte-Félicité et au GMF-U de Rimouski (trois cas).

Au total, 348 tests de dépistage ont été effectués au Bas-Saint-Laurent samedi, selon les données du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

Au Québec

Les 1211 nouveaux cas de COVID-19 rapportés dimanche portent à 123 854 le nombre total de personnes infectées au Québec depuis le début de la pandémie.

Les autorités de la santé publique font également état de 15 nouveaux décès. Au total, 6626 personnes ont succombé au virus dans la province.