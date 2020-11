L'auteur d'un double meurtre à l'Île-du-Prince-Édouard meurt en prison

Dans un communiqué rédigé vendredi par le Service correctionnel du Canada ( SCCService correctionnel du Canada ), on apprend qu’Ernest Desroches, 74 ans, est mort de causes naturelles apparentes à la suite d’une maladie. La date du décès n'est pas spécifié.

Il était incarcéré à l'Établissement de Millhaven, une prison à sécurité maximale à Bath, en Ontario. Il purgeait depuis le 14 juin 1974 une peine d'emprisonnement à vie

Ernest Desroches était incarcéré pour les meurtres de deux voisins, Bernadette Ellsworth et Ivan Ellsworth, le 21 février 1974 à St. Peter and St. Paul, une communauté rurale de l'ouest de la province. L'attaque a aussi rendue quadraplégique une autre personne, Gloria Ellsworth.

Selon ce que rapportait le quotidien Ottawa Citizen en 2011, le Prince-Édouardien s'en était pris aux victimes parce qu'elles avaient alerté la GRCGendarmerie royale du Canada du fait que Desroches était un voyeur qui volait des sous-vêtements féminins sur les cordes à linge. Il a d'ailleurs quitté les lieux du crime avec les sous-vêtements de ses victimes.

Le 8 octobre 1980, Ernest Desroches et deux autres détenus qui purgeaient des sentences à vie au Pénitencier de Dorchester au Nouveau-Brunswick, Ronald Enman et Richard Wright, avaient attaqué et tenu en otage deux agents correctionnels. L'un d'entre eux, William Morrison, est décédé des suites de blessures subies durant l'attaque.