Québec investit 100 millions de dollars pour les services de soutien à domicile

65 millions de dollars seront destinés aux CLSC dans le réseau québécois tandis que 25 millions $ seront consacrés aux entreprises d'économie sociale et à la bonification salariale des travailleurs déployés pour le soutien à domicile.

Dimanche matin, le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé et la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants Marguerite Blais doivent défendre un meilleur accès aux services de soutien à domicile au Québec.

Une pétition réclamant davantage de financement pour le soutien à domicile dans le cadre des soins de longue durée a été déposée à l'Assemblée nationale cet automne.

Les signataires mettaient en avant l'exposition accrue des personnes âgées à la COVID-19, au Québec, où deux fois plus d'aînés habitent en hébergement collectif (CHSLD, RI, RPA) qu’ailleurs au Canada.