L'immigration au cœur d'une conférence qui sera organisée par la MRC de Témiscamingue

L'objectif tracé dans sa Planification stratégique 2018-2022 qui vise à inverser la tendance baissière prévue pour la croissance économique.

L’immigration qui sera d’ailleurs le thème d’une conférence web le 9 décembre prochain qui vise à outiller les participants sur les moyens de retenir et intégrer les personnes immigrantes dans la MRC.

La préfète de la MRCT Claire Bolduc parle d’une Politique d’accueil et de rétention d’une nouvelle population que la MRC souhaite mettre en place.

La MRC travaille très concrètement à l’attraction et à la rétention des nouvelles populations. On a quand même un objectif très ambitieux qu’on s’était donné avec la planification stratégique et c'est dans cet objectif-là qu’on met en œuvre différentes actions pour atteindre les objectifs qu’on s’est donnés , explique-t-elle.

La préfète du Témiscamingue Claire Bolduc Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Et de préciser que la conférence web servira à un des objectifs et permettra aussi aux gens de mieux comprendre qu’est-ce que se passe dans la tête d’une nouvelle population qui arrive chez nous, qui n’a peut-être pas d’encrage, peut-être pas de réseau d’amis ou de réseau familial, qu’est-ce qui fait en sorte que la personne choisira de rester ou qu'elle peut penser de repartir et comment nous comme population accueillante, on peut faire en sorte que les gens choisissent plus souvent de rester que de repartir.

La MRC compte faire participer des nouveaux arrivants à cette conférence pour témoigner de leur réalité.

En dix ans, de 2010 à 2020, la population du Témiscamingue a baissé d’environ 700 habitants.