Météo difficile à prévoir en Gaspésie et sur la Côte-Nord

La Côte-Nord et une partie de la péninsule gaspésienne seront touchées par de forts vents et d’importantes précipitations de neige et de pluie dimanche et lundi.

C’est ce que prévoit Environnement Canada, qui a notamment émis un avertissement d’onde de tempête dans les secteurs de Percé et du parc national de Forillon – Gaspé. Un déferlement de vagues et un débordement côtier sont à prévoir, ont indiqué Pêches et Océans Canada et le Service météorologique du Canada.

Un bulletin météorologique spécial est également en vigueur sur la pointe de la péninsule gaspésienne. Une intense dépression du Colorado traversera le Québec dimanche et lundi, et promet de générer des quantités significatives de neige et de pluie, en plus de vents forts à violents, selon les météorologues.

Les terrains montagneux pourraient recevoir des accumulations de neige de 10 à 15 cm de neige entre dimanche et lundi.

Tout le long de la Côte-Nord, 15 à 20 cm de neige sont attendus à compter de dimanche soir. Un avertissement de neige est en vigueur pour Baie-Comeau et Tadoussac, signalant que les conditions routières pourraient se détériorer rapidement face aux fortes chutes de neige prévues.

L'accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles à certains endroits, prévient Environnement Canada (archives). Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

La pointe de la Gaspésie et Anticosti pourraient de leur côté recevoir entre 20 et 30 mm de pluie lundi.

Des vents forts à violents toucheront les secteurs de Natashquan et de la Minganie en avant-midi lundi, puis Anticosti, Sept-Îles, Port-Cartier, Gaspé et Percé à compter de l’heure du dîner jusqu’en fin d’après-midi.

Environnement Canada prévient que ces vents, combinés aux marées à fortes amplitudes caractéristiques de la saison, risquent de provoquer un déferlement de vagues mineur le long de la côte dans ces secteurs.

Un avertissement de vent est aussi en vigueur pour Grande-Vallée et Sainte-Anne-des-Monts, qui pourraient faire face à des vents soufflant jusqu’à 90 km/h dans la nuit de dimanche à lundi, jusqu’en matinée.