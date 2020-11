« C'est le début de l'hiver »

Une première tempête balaiera les vallons du nord de Québec et de Charlevoix dimanche, déposant jusqu’à 15 cm de neige dans les hauteurs.

Le manteau blanc qui commencera à se déposer en après-midi ne disparaîtra pas avant le printemps, estime Maxime Perron, météorologue d’Environnement Canada.

On peut parler du début de l’hiver, indique l’expert. C’est dans les tendances saisonnières pour la mi-novembre.

La Ville de Québec sera largement épargnée par les flocons. C’est plutôt de la pluie qui s’abattra sur la capitale et ses alentours.

Bien sûr, les collines de Charlevoix apportent de l’altitude, et donc davantage de fraîcheur, ajoute Maxime Perron. Mais le fleuve garde aussi la chaleur de l’automne, c’est pourquoi c’est en général plus doux, plus longtemps près du Saint-Laurent.

Une autre perturbation doit toutefois balayer la région en fin de semaine, soit jeudi et vendredi. Environnement Canada constate qu’il est encore trop tôt pour savoir si elle apportera de la neige à Québec.

En Chaudière-Appalaches, le système devrait apporter du grésille et de la pluie, en plus de rafales pouvant souffler jusqu’à 60 km/h.

La dépression qui atteint nos régions dimanche a pris naissance au Colorado. Il a pris en puissance au-dessus des Grands Lacs, avant de s’affaiblir dans son parcours vers le centre du Québec.

Maxime Perron s’attend toutefois à ce qu’il regagne des forces à l’approche de l’Atlantique et de son humidité.