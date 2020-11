Avertissement de "vents destructeurs” à Toronto, des pannes de courant sont à prévoir

Environnement Canada a émis un avertissement de vent pour ce soir et cette nuit à Toronto et dans le Sud-Ouest de l’Ontario. L’organisme parle de “vents destructeurs”, avec des rafales pouvant aller jusqu’à 110 km/h à compter de cet après-midi.

Des rafales de 60 à 80 km/h sont à prévoir dès ce matin. Les vents devraient prendre de la force cet après-midi.

Les rafales les plus fortes devraient se situer le long du littoral à l'Est du lac Érié et à l'Est du lac Ontario , peut-on lire dans l’avertissement d’Environnement Canada.

Les météorologues expliquent ces vents par une dépression qui se renforcera et qui devrait se diriger vers le Nord-Est de l’Ontario.

Pannes d’électricité possibles

Environnement Canada met en garde pour de potentielles pannes d’électricité.

On indique aussi dans l’avertissement que les bâtiments pourraient être endommagés, notamment les bardeaux de toiture et les fenêtres.

Les vents violents pourraient emporter les objets non fixés à une surface et briser des branches d'arbres , souligne l’avertissement.

Les vents devraient cesser d'ici lundi matin.