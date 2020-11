La réforme de l’assurance-emploi est exigée en Abitibi-Témiscamingue

Chômage Action de l'Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec demande à Ottawa de réformer le système d'assurance-emploi pour le rendre accessible à un plus grand nombre de demandeurs.

L'organisation joint sa voix au Conseil National des chômeurs et chômeuses (CNC) qui lance cette semaine un appel à la société civile afin de faire pression sur le gouvernement de Justin Trudeau et l'amener à adopter la résolution AE-21.

La résolution demande au gouvernement fédéral d'utiliser les mesures temporaires en vigueur actuellement pour réformer l’assurance-emploi.

Avec un critère de taux de chômage unique, avec un nombre d'heures unique pour l'ensemble des provinces du Canada, on trouve que c'est plus facile de permettre à des travailleurs qui se retrouvent sans emploi de recevoir des prestations d'assurance chômage , explique la coordonnatrice de l'organisme Louiselle Luneau.

Et dans ces nouveaux programmes, on touche également les travailleurs autonomes qu'on ne retrouve pas dans le régime d'assurance emploi. Ce qu'on veut, nous, c'est vraiment avec le gouvernement, s'assurer que les nouvelles mesures temporaires vont devenir permanentes , précise-t-elle.

Louiselle Luneau Photo : YouTube : SCFP-Québec

Elle cite également le cas des malades chroniques qui devraient bénéficier de plus de 15 semaines de prestations d'assurance chômage actuellement en vigueur.

Comme regroupement de chômeurs et chômeuses, on veut s'assurer que si on a des travailleurs à temps partiel, qui ne réussissent pas à se qualifier parce qu'ils n'ont pas assez d'heures assurables, on aura un régime qui beaucoup plus souple et qui est moins exigeant par rapport à l'admissibilité, on pourrait avoir en région un nombre supérieur de personnes qui pourraient se qualifier à l'assurance chômage , ajoute Louiselle Luneau.

Louiselle Luneau souhaite avoir l'appui des syndicats et des organismes communautaires entre autres pour faire pression sur le gouvernement fédéral et l'amener à réformer l'assurance-emploi le plus rapidement possible.