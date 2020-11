Trump dit que Joe Biden a gagné, mais ne reconnaît en rien sa défaite

« Il a gagné car l'élection était truquée », a tweeté le président dimanche matin, reprenant ainsi ses accusations non fondées de fraudes électorales massives.

Pas d’observateurs autorisés, vote comptabilisé par une société privée de la gauche radicale, Dominion, avec une mauvaise réputation et un équipement minable qui n'a même pas pu se qualifier pour le Texas (que j'ai gagné par beaucoup !), les médias faux et silencieux, et plus encore ! , a-t-il précisé dans son commentaire.

Près de deux semaines après l'élection présidentielle et une semaine après que Joe Biden ait été déclaré vainqueur par les médias, Donald Trump semblait donc pour la première fois concéder l'élection à son adversaire démocrate, des propos qui ont également été repris par la Maison-Blanche.

Questionné peu de temps après sur les paroles du président sortant par une journaliste de NBC, un fonctionnaire de la Maison-Blanche a affirmé : On dirait bien que M. Trump admet que Joe Biden a gagné, C'est très bien possible que ce soit le début d'une concession.

Refusant de se donner pour vaincu, Donald Trump est ensuite revenu à la charge sur Twitter déclarant de nouveau que l'élection était truquée et assurant Nous allons gagner!

« Il n'a gagné qu'aux yeux des médias qui propagent de fausses nouvelles. Je ne concède rien! Nous avons encore un long chemin à parcourir. C'était une élection truquée! », a-t-il encore écrit

Plus de détails à venir.