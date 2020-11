Quinze pays d'Asie et du Pacifique signent un accord de libre-échange promu par la Chine

Quinze pays d'Asie et du Pacifique ont signé ce dimanche un important accord commercial, promu par la Chine, à l'occasion de la clôture d'un sommet virtuel de l'ASEAN qui avait débuté jeudi.

Ce Partenariat régional économique global ( RCEPPartenariat régional économique global ) devient l'accord commercial le plus important du monde en termes de Produit intérieur brut (PIB), selon des analystes, et concernera plus de 2 milliards d'habitants.

Il vise à créer une gigantesque zone de libre-échange entre les 10 États de l' ASEANAssociation des nations du sud-est asiatique – Indonésie, Thaïlande, Singapour, Malaisie, Philippines, Vietnam, Birmanie, Cambodge, Laos et Brunei – et la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Je suis heureux qu'après huit années de négociations complexes, nous puissions terminer officiellement aujourd'hui les négociations du RCEPPartenariat régional économique global , a déclaré le premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc, dont le pays assure la présidence tournante de l' ASEANAssociation des nations du sud-est asiatique .

Ce pacte, dont l'idée remonte à 2012, est considéré comme la réponse chinoise à une initiative américaine aujourd'hui abandonnée.

Le RCEPPartenariat régional économique global , dont les membres représentent 30 % du PIB mondial, sera une étape majeure pour la libéralisation du commerce et de l'investissement dans la région, a estimé Rajiv Biswas, économiste en chef pour l'Asie et le Pacifique du consultant IHS Markit.

La signature de cet accord intervient dans un contexte de forte crise économique en raison de l'épidémie de COVID19 pour les dix membres de l'Association des nations du sud-est asiatique (ASEAN).