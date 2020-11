Vents forts et tempête hivernale prévus en Colombie-Britannique

Environnement Canada a lancé des alertes météorologiques pour plusieurs régions de la Colombie-Britannique ce week-end, prévoyant de forts vents et des accumulations de neige.

Des vents forts sont prévus pour les zones suivantes :

Grand Victoria

Est et Nord de l'île de Vancouver

Côte Sunshine

Haida Gwaii

Côte centrale - sections côtières

Un système frontal devrait traverser l'île de Vancouver tard samedi soir, avec des vents de 70 km/h s'atténuant à minuit, puis se déplaçant vers la côte centrale et le bassin Reine-Charlotte pour gagner 110 km/h.

Dimanche matin, les vents devraient se déplacer vers le nord de l'île de Vancouver et la côte centrale avant de s'atténuer à midi.

Selon Environnement Canada, les rafales pourraient briser des branches d’arbres ou projeter des objets en l'air.

Tempête hivernale pour Coquihalla

Une tempête hivernale est aussi prévue pour ces secteurs :

Vallée du Fraser

Canyon du Fraser

Nicola

L'avertissement touche le tronçon de la route Coquihalla entre Hope et Merritt. Il est conseillé aux automobilistes de surveiller les conditions météorologiques avant de prendre le volant. Plus de 35 cm de neige risquent de tomber sur cette route entre ce soir et dimanche soir.

Un avertissement de neige est aussi en vigueur pour la vallée de la rivière Elk, où 15 à 20 cm de neige sont attendus, débutant dans la nuit de samedi à dimanche et diminuant dimanche soir.