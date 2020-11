COVID-19 : confusion autour du nouveau système de couleur dans l'est ontarien

Le nouveau code de couleurs proposé par le gouvernement ontarien semble semer la confusion au sein de la population, alors que l'est de l'Ontario s'apprête à passer de la zone jaune à la zone orange.

Ottawa a basculé en zone orange le 7 novembre dernier et dès lundi, la région de l'est de l'Ontario s'y retrouvera également. C'est ce qu'on apprenait vendredi lors du point de presse du premier ministre Doug Ford.

Les changements aux mesures sanitaires portent toutefois à confusion, selon certains, puisque les règles se ressemblent d'une zone à l'autre.

C'est beaucoup de confusion, on ne sait jamais ce qu'il faut faire ou ne pas faire , explique la propriétaire du restaurant Truffles Burger Bar, Dominique Gilgen. On a toujours l'impression qu'ils changent d'idée souvent.

Daniel Blanchard, le propriétaire de Chez Lili Party Rental est plutôt résigné. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse , demande-t-il. On n'a pas le choix, il faut suivre ce que le gouvernement va dire. Zone rouge, orange ou jaune, ça ne change que peu de choses pour celui dont le commerce est fermé depuis maintenant sept mois.

Dans la nouvelle zone orange, les mesures touchent surtout les restaurants qui doivent cesser de vendre de l'alcool dès 21 h et fermer à 22 h. Le nombre de personnes par table passe aussi de six à quatre et seuls 50 clients peuvent être admis à l'intérieur.

Cette dernière règle s'applique également aux salles de sport et cinémas qui ne pourront accueillir que 50 personnes à la fois.

Dans la population, le nouveau système de couleurs proposé par le gouvernement provincial sème aussi le doute.

Si ça change, moi je n'en avais aucune idée , indique Tracy Bray-Bercier, rencontrée plus tôt samedi. Cette dernière croit qu'il y a un manque de précision de la part du gouvernement.

Tracy Bray-Bercier ne s'inquiète pas des conséquences de la hausse des cas de COVID-19 pour sa famille, mais plutôt pour les personnes âgées. Photo : Radio-Canada

Je ne sais pas vraiment quelles sont les nouvelles mesures qui vont être appliquées , mentionne également Jean Martin, un résident de Casselman.

Ils [les paliers de gouvernement] ne nous tiennent pas trop au courant des changements. Jean Martin, résident de Casselman

Des changements mineurs

Selon le Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) les changements sont minimes.

Au niveau de la population en général, ça ne fait pas une grande différence. On cible un peu les places où on peut avoir beaucoup de personnes qui vont s’asseoir en même temps , affirme-t-il en entrevue. Je veux souligner qu’aucun commerce n’est fermé.

Le Dr Paul Roumeliotis est le directeur général du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario. Photo : Radio-Canada

Le Dr Roumeliotis mentionne que l'est ontarien pourrait retourner en zone verte éventuellement, mais que la population doit continuer à limiter ses contacts sociaux et à respecter les mesures sanitaires.

On ne veut pas avoir de party. Ça, ça ne change aucunement. Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario

Entretemps, Ottawa demeure en zone orange, mais les nouvelles balises sont plus sévères. La capitale est à la limite d'un changement de zone avec un taux positivité de 2,4 %. La zone rouge commence à 2,5 %.

Avec les informations de Frédéric Pepin